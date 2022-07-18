消委會｜六成食油驗出致癌物　御品皇花生油超出歐盟標準一倍

食油是廚房內不可或缺的烹調素材，消費者委員會測試50款市面上的食油，今日（18日）於《選擇》月刊公布結果，發現有約六成驗出基因致癌物環氧丙醇，當中更有兩款的含量超出歐盟標準，分別為SuperFoodLab的純正椰子油（無味配方）及御品皇純正花生油，後者超出標準一倍。此外，有兩款食油驗出另一種基因致癌物苯並[a]芘，同為御萬家出品，分別為百分百純正粟米油及百分百純正花生油，當中前者輕微超過歐盟標準，但同樣符合香港的規例。食物安全中心亦指，所有樣本於正常情況下食用不影響健康，而且符合法例。

消委會表示，是次測試中只有三款食油樣本完全沒有驗出污染物，分別為Carbonell的特級初榨橄欖油、Primo的葵花米油及Showa的芥花籽油。消委會形容，測試結果並不理想，認為在生產食油期間，要做到不含污染物並非不可能，生產商有責任確保食油品質和安全。



消委會從超市及百貨公司搜集50款常見的食油樣本，包括14款特級初榨橄欖油、2款橄欖油、2款牛油果油、3款椰子油、2款茶花籽油、2款葵花籽油、2款米糠油、2款葡萄籽油、3款粟米油、6款芥花籽油、1款大豆油、6款花生油，和5款調和油。測試項目涵蓋食物安全及營養素含量，並比較其營養標籤的準確度。

測試結果發現，有29個樣本驗出基因致癌物環氧丙醇，則大約58%樣本，含量介乎每公斤100微克至2,000微克，當中SuperFoodLab的純正椰子油（無味配方）驗出1,100微克，而御品皇的純正花生油則為最高的樣本達2,000微克，兩者同樣超出歐盟標準的每公斤1,000微克。

另外，測試亦發現御萬家的百分百純正粟米油，以及百分百純正花生油，含有屬基因致癌物苯並[a]芘，其中前者的含量達每公斤2.1微克，輕微超過歐盟每公斤2微克的標準。

三款致癌物超標的食油



除了上述兩款致癌物，消委會指，有30個樣本，即佔總數約六成，含有生氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPD esters，3-MCPDE）。動物實驗證實，長期攝入過量3-MCPD會損害腎臟的功能、中樞神經系統，及影響雄性的生殖系統。消委會續指，根據測試結果，各樣本的3-MCPD含量介乎130微克至1,900微克，最高的為Carrington Farms的調和油，名字為Coconut & Avocado Cooking Oil Blend。

塑化劑超標的Gallo特級初榨橄欖油，產品名稱為My first olive oil Extra Virgin Olive Oil。（Gallo網頁）

此外，測試發現約七成，即35款個樣本檢出塑化劑，與2017年相類測試的百分比結果相若。消委會指，當年有五款樣本超出食安中心的行動水平和歐盟上限，不過今次測試只有一款特級初榨橄欖油樣本超標，為Gallo的My first olive oil Extra Virgin Olive Oil，其檢出量達每公斤11毫克，超過食安中心的行動水和歐盟上限（含量為每公斤不多卡9毫克）。消委會提到，有研究指塑化劑為內分泌干擾物質，長期過量進食或影響生殖系統的發育。

三款完全沒有驗出污染物的食油樣本



消委會表示，是次測試中只有三款食油樣本完全沒有驗出污染物，分別為Carbonell的特級初榨橄欖油Aceite de Oliva Virgen Extra Extra Virgin Olive Oil、Primo的葵花米油Organic Sunflower Seed Oil Cold Pressed，及Showa的芥花籽油Light Canola Oil (Added Vitamin E)。消委會形容，測試結果並不理想，認為在生產食油期間，要做到不含污染物並非不可能，生產商有責任確保食油品質和安全。不過食物安全中心補充，所有樣本於正常情況下食用不影響健康，而且符合法例。