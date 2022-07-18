消委會｜逾半品牌購物網無列護膚品成分　DIOR、卡萊美等極須改善

疫情下不少護膚品牌均大力發展網購，消委會今日（18日）在新一期《選擇》月刊檢視58個網店，包括46個品牌官方網店及12個綜合購物網，涵蓋近240款售價由78元至6,000元不等面部護理產品，發現逾半網店、包括26個官網和6個綜合購物網均無列出各調查樣本的成分列表，多個網購店情況極須改善，當中包括「CHANEL」、「DIOR」、「L’Occitane」、及「SHISEIDO」等知名品牌，亦有「卡萊美（Colourmix）」及「Lane Crawford」等平台。



▼26個極須改善成分說明的品牌官方購物網▼



根據消委會調查，46個品牌官網中，有26個品牌均無列明成分樣本，全部均沒有於其網店頁面說明各調查樣本的詳細成分；大部分只說明產品的重要或有效成分，或只列明產品不含某些成分，成分資料的透明度低，情況極待改善。包括「Amore Pacific」、「Armani Beauty」、「BORGHESE」、「CANVAS」、「CHANEL」、「DARPHIN」、「Dermacept」、「DIOR」、「DR. WU」、「Eau Thermale Avène」、「ERNO LASZLO」、「FILORGA」、「GLYCEL」、「HABA」、「Helena Rubinstein」、「IPSA」、「Jurlique」、「KIEHL’s」、「L’Occitane」、「philosophy」、「SkinCeuticals」、「SHISEIDO」、「The History of Whoo」、「The Organic Pharmacy」、「VALMONT」和「XOVE」。

▼6個極須改善成分說明的綜合購物網▼



至於12個綜合購物網中，僅「SEPHORA」和「LOOKFANTASTIC」表現尚算理想，有6個購物網全部沒有說明調查樣本的詳細成分，情況極不理想，包括「卓悅香港貓」、「卡萊美」、「HKairportShop.com」、「Lane Crawford」、「Strawberrynet」和「Harrods」。

消委會又稱，各品牌中，以「Aesop」、「Caudalie」、「CHANTECAILLE」、「Clé de peau BEAUTÉ」、「dermalogica」、「GUERLAI N」、「john masters organics」、「lavera」、「MALIN+GOETZ」、「Sisley」表現理想，均有詳細說明各調查樣本的成分列表，成分資料清楚及詳盡，做法值得其他品牌效法。

該會強調，知悉產品的適用膚質是消費者選購面部護膚品時基本和重要的產品資訊，尤其是油性或敏感皮膚，須多加留意產品是否適合相關膚質使用，以免使用產品後令問題惡化，甚至衍生其他皮膚問題。不過，調查結果卻顯示，官方網店中超過兩成品牌完全沒有說明各調查樣本的適用膚質；而綜合購物網中，亦只有1個網站有逐一說明各調查樣本的適用膚質。調查亦發現。

該會又發現，以「LAMER」有一款精華面霜，其品牌官方網店以及1個綜合購物網「Selfridges&Co」所載的成分列表說明該產品含有「甲基 異噻唑啉酮」和「甲基氯異噻唑啉酮」等防腐劑，不過，當本會檢視產品包裝上標示成分資料時發現，相關產品標示成分與網店所列不同，估計其官方網店和購物網所載資料未有及時更新。該會亦發現，「莎莎」和「ZALORA」於其網店列出「Sisley」1款乳液成分資料，均稍為有別於相關品牌官方網店所列出的成分，而該兩個部分所供應的貨品的不同版本或者新舊包裝會隨機發貨。

消委會提醒皮膚較易出現問題的消費者，應避免在未清楚產品詳細成分的情況下選購未曾用過的護膚品，建議可考慮購買產品的試用裝，確保合用，才購買容量較大的產品。該會又稅，綜合購物網較適合對心儀護膚品已有認識，甚至曾經使用相關產品的消費者，萬一購買的產品有異常也能及時察覺，並提醒消費者注意綜合購物網供應的貨品、版本、包裝或批次可能有所不同。消費者收到貨品後，應馬上檢視包裝是否完好和所列的成分資料，確保沒有會令自己過敏的成分，如發現產品含有致敏成分，產品即將到期、甚或已經過期，應聯繫相關產品供應商，商討換貨或退款的安排。