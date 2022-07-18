《港區國安法》首被定罪的唐英傑　另兩訴訟被追逾138萬訟費

首案《港區國安法》案件、被裁定「煽動他人分裂國家」及「恐怖活動」罪成而被判囚9年的男子唐英傑，在該案開審前，曾申請人身保護令，及就《港區國安法》案件不設陪審團而提出司法覆核，兩項申請均被判敗訴，上訴亦駁回。有報道指，律政司正就兩案向唐追討逾138萬元的訟費。



唐英傑涉於2020年7月1日，駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，在灣仔衝向警方防線，傷及3警員。案件在高等法院審理，並不設陪審團，由三名國安法國指定法官審理。經審訊後，唐被裁定1項煽動他人分裂國家，和1項恐怖活動罪成，被判入獄9年。

另涉司法覆核及人身保護令訴訟

唐在去年提出司法覆核，挑戰其刑事案不設陪審團的決定被裁敗訴，法官未有作訟費命令。唐曾提出上訴但被駁回，上訴庭判他需支付訟費。

據悉，律政司今年3月向唐和其代表律師發信，就案件不設陪審團的司法覆核案，向唐追討約73萬元，並需於3月14日前繳交。律政司於今年5月，就唐曾申請人身保護令，要求唐支付兩部分訟費，分別為約35萬元加利息，及扣除法援後約28.9萬元的訟費。唐尚未支付兩案訟費，合共逾138萬元。