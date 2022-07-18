增3436宗確診連續第六日破三千　三人離世　入院至不治未滿一周

第五波疫情反彈，連續第六日破3,000宗，今日（18日）新增3,436宗陽性，比昨日（17日）稍微回落50宗，另再多三人非院舍患者離世，包括一男兩女，年齡介乎58至101歲，其中二人已接種三針，全部人入院不足一周後亡。另外，目前共有1,182患者留醫，今日再增149人入院。



本港今日新增3,436宗確診個案，本地個案佔3,182宗，包括1,185宗為直接核酸檢測陽性及1,997宗快速測試陽性覆檢後確診，而輸入個案佔254宗，患者分別來自40個國家。

過去24小時有三名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世，包括一男兩女，年齡介乎58至101歲，三人均非來自院舍，其中二人已接種三針，一人接種兩針，全部人入院不足一周後亡。

三名死者包括：



1、60歲女，已打三針，本身患有高血壓及腎衰竭，曾洗肚。她於7月11日在家中暈倒，晚上送入仁濟醫院急症室，入院五日前曾快測陽性。院方對其進行搶救，之後恢復心跳脈搏，被送往深切治療部。後發現其有明顯的心肌梗塞的情況，而核酸測試亦呈陽性，CT值大於20，院方為其處方藥物及注射強心針。7月16日出現腦癇，昨日凌晨3時離世。醫管局相信死亡與新冠肺炎沒有直接關係。

2、58歲男，本身患有糖尿病，7月16日被送到屯門醫院，當時出現喉嚨痛、氣促、血壓低症狀，心電圖顯示其出現心肌塞。當時快測呈陰性，入院後接受核酸檢測呈陽性，CT值為27.8，需要入住心臟加護病房，院方曾為他注射強心針，及安排心臟導管治療。後來心臟出現休克，院方以人工心肺作支援，惟情況不穩定，延至昨日離世。

3、101歲女，本身患有高血壓，7月12日到瑪麗醫院求醫，當時氣含氧量差、肺花，核酸檢測呈陽性，CT值為26.9。入院後提供氧氣治療，惟情況持續轉差，昨日離世。

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此外，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，北區醫院內科男病房再增三人確診，包括兩護士及一名抽血員，全部人情況穩定。其中一病人覆檢呈陰性，相信早前曾確診，現檢測出殘餘病毒，目前累計四名病人及六名員工確診。

佛教醫院紓緩治療科病房新增三人確診，年齡介乎85至95歲，全部人情況穩定，該病房累計13名病人及五名員工確診，病房已進行消毒，當局會繼續監察病人的健康狀況。李立業指，佛教醫院群組始於一名於7月13日確診的女病人，她曾在6月中旬入住佛教醫院，期間曾離開，當時醫院有恩恤探訪安排。當局正在調查源頭，由於病房病人的身體及免疫力較差，感染風險較高，因此染疫的病人亦較多。

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至於昨日公布北區醫院內科男病房出現爆發，一名70歲男病人7月15日檢測陽性，院方其後發現多4名病人和3名員工染疫。李立業表示，該名70歲男病人於7月上旬入院檢測呈陰性，再次檢測呈陽性，相信為院內感染個案。

李立業指，現時公立醫院會為服務高危患者的員工加強檢測，員工除需做快測，亦要做核酸檢測。醫管局亦會適時審視，有需要將加強措施。

另外，本港新增82宗 BA.2.12.1個案，包括38宗與其他個案相關，有44宗為本地無源頭個案；新增30宗BA.4/BA.5個案，其中八宗與其他個案相關，餘下22宗為本地無源頭個案。

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