疫情．7.18｜環保署長確診　888間學校呈報有師生染疫

本港第五波疫情持續，連續第六日達3,000宗水平，今日（18日）新增3,436宗確診，包括254宗輸入個案，死亡個案增3宗。

學校過去數日共呈報888宗個案，8間學校有班級爆疫要停課。另外，九龍塘St. Catherine's國際英文幼稚園校車爆疫擴大，累計13宗確診個案，多兩個班級疑有傳播要停課，累計上下午班共57名學生要檢疫。



昨日疫情總覽：

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，根據港大即時繁殖率約1.7，屬於高水平，顯示疫情呈持續上升趨勢，擔心會對醫管局醫療系統構成壓力。

▼7月18日強制檢測公告▼



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【23:27】醫務衞生局公布強制檢測公告，總共有81處上榜，當中包括21間食肆，包括1.譚仔三哥米線沙田置富第一城店及譚仔雲南米線旺角海富商場和海港城港威商場分店；海港城港威商場麥當勞同樣上榜，區內尚有加連威老道蘇媽．蘇媽。

大角咀也有三間食肆納入強檢，包括櫸樹街金滿塘、雲桂香米線專門店和新九龍廣場太興；東涌東薈城名店倉Oolaa同樣因有患者光顧而上榜，而機場國際機場離港層can.teen和行李處理大堂啟翔一職員餐廳也納入強檢名單。在指定日及時間在場人數，均須在明日或後日（19日或20日）前往進行核酸檢測。

強制檢測公告中的食肆名單：

1.沙田置富第一城譚仔三哥米線

2.沙田禾輋廣場藍鳥葡國餐廳

3.粉嶺名都商場元氣壽司高速線

4.元朗裕景坊寶島餐廳

5.東涌東薈城名店倉Oolaa

6.國際機場離港層can.teen

7.國際機場行李處理大堂啟翔一職員餐廳

8.青衣城丼丼屋

9.葵涌光輝圍龍川上海料理

10.葵涌光輝圍We Time Café

11.大角咀櫸樹街金滿塘

12.大角咀埃華街雲桂香米線專門店

13.大角咀新九龍廣場太興

14.旺角海富商場譚仔雲南米線

15.尖沙咀海港城港威商場譚仔雲南米線

16.尖沙咀海港城港威商場麥當勞

17.尖沙咀加連威老道蘇媽.蘇媽

18.觀塘協和街樂園魚旦專家

19.觀塘嘉樂街成發美食

20.西貢敬民街自家

21.坪洲永安街祺森冰室

▼7月18日強制檢測公告詳情▼



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另有55幢大廈因有患者居住而上榜，包括半山區松柏新邨 A 座、半山區區寶雲道 11B 號寶雲殿、半山區舊山頂道 8A 號花園台 3 座、太古城隋宮閣及夏宮閣、深水埗匯璽 III 7 座、九龍塘廣播道83 號嘉皇臺、何文田半山壹號 37 座、觀塘凱滙 3 座、麗港城 29 座、黃埔花園紫荊苑 1 座、將軍澳日出康城領都 5 座(左翼及右翼) 等。

將軍澳健明邨明日樓、葵涌麗瑤邨樂瑤樓、何文田欣圖軒 1 座、香港仔鴻福苑鴻麗閣、牛池灣彩虹邨金漢樓都因污水樣本檢測呈陽性而納入強檢名單。

【20:22】第五波疫情反彈，連續六日錄得逾3,000宗。衞生防護中心今晚（18日）更新有患者居住的大廈名單，過去14日共有9,138幢大廈出現確診者，而昨日（17日）再增1,942幢大廈上榜。在18區中，以元朗區疫情最嚴峻，共195幢大廈出現確診者，其次為沙田193有幢上榜。

新呈報大廈中包括多個豪宅及中產屋苑，包括藝人黎諾懿一家居住的何文田豪宅君頤峰、大角咀豪宅帝峯．皇殿、大圍站上蓋物業名城、尖沙咀酒店式公寓 K11寓館、將軍澳清水灣半島等。另外有九間酒店及24幢政府或學校宿舍上榜。

▼7月18日 部份確診大廈▼



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▼7月16日 澳門停市第6日市況▼



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【17:04】沙田水泉澳邨城泉樓今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（19日）上午約九時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:03】政府公布屯門區及北區共39個屋苑或鄉村的污水樣本對冠狀病毒檢測呈陽性，顯示該些處所可能有隱性患者，主要涉及屯門時代廣場至香港黃金海岸一帶屋的苑，以及上水御皇庭及粉嶺牽晴間和鄰近吳屋村等。房屋署及當區的民政事務處將會陸續向有關地區居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約30萬個快速抗原測試包。

【16:55】九龍塘St. Catherine's國際英文幼稚園校車爆疫，累計13宗個案。

-18號校巴士日前有司機、保母及師生確診，今日知道搭該校車的早班學生，早班多4名學生確診，這班曾搭過巴士的學生要檢疫，學校有兩班也有傳播，有兩學生曾搭18號校巴，多了2個無搭的學生確診，懷疑該班別有傳播，要停課一周；另一班之前有一名老師搭過校車，多2學生確診，建議該班別也要停課。

【16:51】學校呈報888宗個案不是全部今日陽性，202宗今早測試陽性，287宗星期日陽性，220宗星期六陽性，175宗較早前陽性，200至287宗每日個案陽性。

8間學校建議有班級要停課：

1)聖類斯中學：1D班29學生，有4人確診

2)坪洲聖家學校：1A班有9學生，有3人確診

3)香港培道小學幼稚園：K2A班有30學生，2學生及1老師確診

4)北角蘇浙小學：K1H下午班有19學生， 2學生及2老師確診

5)灣仔玫瑰崗學校：6A班有18人，有4學生確診

6)港九街坊婦女會孫方中小學：4C班有30學生，3人確診；6C有24學生，3人確診，兩班都要停課

7)西貢中國基督教播道會欣宜幼兒學校：N1班有32學生，3人確診

8)威靈頓教育機構張沛松紀念中學：3A班有35學生，4人確診

【16:43】醫院管理局總行政經理李立業表示今日增三宗死亡個案，包括兩宗急症室求診，出現心肌梗塞個案。

1）60歲女患者， 已打3針，7月11日晚到仁濟醫院急症，因在家暈倒，家人資料指5日前快測陽性，心電圖見心肌硬塞，曾急救及插喉，情況相當差，搶救後有心跳脈搏，入深切治療部，核酸檢測陽性，CT值大過20，已用藥物及強心針，7月20日死亡

2)58男士有糖尿病，7月16日到屯門醫院急症室，喉痛及氣促，心電圖有心肌塞，快測陰性，入院後核酸檢測陽性，CT值27.8，入心臟加護病房，打了強心針、比心臟導管，情況差，心臟休克，7月17日死亡

3)101歲女病人有高血壓，7月12日去瑪麗醫院，整體情況差，氣含氧量差，有肺花，CT值26.9，入院有治療比氧，情況轉差，7月17日死亡

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（18日）新增3436宗確診，包括254宗輸入個案，死亡個案增3宗。

【12:39】港大感染及傳染病中心總監何栢良則指，第五波疫情高峰期半年內即9月前，是推行「混合免疫」的好時機，期間應推高疫苗接種，「慢慢軟著陸，等社會復常。」他又建議逐步放寬社交距離措施，例如食肆每枱限坐人數由8人放寬至12人，而學生每天快測安排則可維持至本學期完結，屆時再檢視學童接種數據決定下一步。

【12:23】消費券第二期將在8月派發，市民可在本月23日前「轉會」，更改儲值支付工具。滙豐PayMe今日（18日）公布，加推「食、買、玩」優惠吸引「轉會」，包括在麥當勞購買滿35元或以上，可獲5元折扣優惠券；於HKTVmall app購物滿300元或以上，可獲100元折扣優惠券；萬寧購物滿288元或以上，最高減100元；於Klook或Trip.com預訂Staycation滿指定金額，亦可享減價優惠。

▼「轉會」滙豐PayMe領取消費券可享「食、買、玩」優惠▼



【11:04】澳門延長停市五日以控制疫情，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（18日）表示，昨日24小時內新增22宗陽性個案，包括紅碼區和醫學觀察酒店14例，屬於管控中發現；密切接觸者4例、全民核酸及重點人群發現的陽性2例、其他人群有2例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,755例。

【10:30】環境及生態局發言人今日（18日）表示，環境及生態局常任秘書長（環境）/環境保護署署長謝小華對新冠病毒快測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。謝小華最近一次上班日期為7月15日，她在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試，她最近沒有外遊紀錄。

【10:00】聯合科學委員會下月初開會，料討論三歲以下幼童接種新冠疫苗事宜。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今（18日）於港台《千禧年代》受訪時表示，相信下月社會可得出共識，倘完成既定程序，料最快9月可開打首針，10月則可接種第二針。他提到，若擔心冬天爆發疫情，「依家時間無多」，表明應爭快落實打針相關安排。

【07:00】東涌逸東（二）邨謙逸樓今早（18日）完成圍封強檢，約1230人接受了檢測，當中共發現三宗陽性檢測個案。

▼7月17日 部份污水檢測呈陽性屋邨▼



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▼醫管局為合適新冠病人提供遠程醫療服務▼



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▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



【07:00】家人患病入院、工作時遇上有人墮樓，這兩件事分別觸發兩位學護黎曉蓁及伍子慧修讀醫管局的護理學專業文憑課程，立志成為護士。在第五波疫情下，公營醫療系統一度瀕臨崩潰，她們從新聞上都見過急症室爆滿的畫面，知道醫護工作辛勞，不過，她們說並無因而卻步，反而更想前行，修畢課程投身做護士。

▼兩位學護分享入讀醫管局護理學專業文憑課程的過程▼



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▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



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▼7月10日起強制檢測公告▼

