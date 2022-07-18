夾公仔機店被指非娛樂場所　毋須領牌照可經營　律政司不服提上訴

旺角信和中心兩間放置多部夾公仔機的店舖，前年遭食環署票控在未領公眾娛樂場所牌照下經營，惟案件在裁判法院審理時，裁判官認為這類店毋須領取牌照，裁定店主罪名不成立，故亦不受防疫令規限，疫情期間可繼續經營。律政司不服裁決提出上訴，今(18日)在高等法院聆訊。律政司指夾公仔機屬遊戲設計，需要玩家的技巧和判斷，含娛樂成份，故須領取牌照；經營者的律師卻反駁指夾公仔機沒有產生娛樂成份，就如扭蛋機或自動販賣機，認為毋須申領牌照。法官聽取陳詞後，押後至8月24日作書面裁決。



兩間夾公仔店由涉案被告Claw Boss Limited經營，案發時位於旺角信和中心M樓及2樓，共有32部夾公仔機。

答辯公司Claw Boss Limited的負責人(白衣)亦有到庭聽審。(朱棨新攝)

律政司指夾公仔需技巧和判斷力

律政司的代表律師陳詞時稱，認為經營夾公仔機須領取公眾娛樂場所牌照，因夾公仔機屬於《公眾娛樂場所條例》附表的：機動遊戲機，或其他為遊樂而設計的機械裝置。夾公仔機是以娛樂為目的，玩家透過操控機械爪獲取物品，過程中需要技巧和判斷力，屬於遊戲設計，經營者亦會控制其成功率，令玩家花費更多金錢，因此夾公仔並非在銷售。

律政司又指，即使是「必中模式」，即玩家只需支付一定的代幣，該機會運作至夾中為止，這亦不屬銷售，因玩家仍是在玩遊戲。

辯方稱沒有產生娛樂成份

代表Claw Boss Limited的代表大律師則回應稱，夾公仔機沒有產生娛樂成份，該店舖不設門閘，24小時開放，「夾公仔機」是由「台主」擁有，並非店主，它與扭蛋機及自動販賣機類似，應不受條例所規管，若律政司有意規管，應向立法會提出。

案件編號：HCMA503/2021