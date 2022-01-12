破解古蠱夾公仔機！500Yen夾到PS5｜夾公仔機近年在香港大行期道，相信大家返工返學出入時都會見到各處商場都有擺放夾公仔機的店鋪；不過正常地考慮的話大家都會認為公仔機或多或少都會有一些設定或機關，令人不會太容易夾到獎品，否則店方就很可能會陪本。而最近日本百萬訂閱YouTube頻道「つるなか」就發表了影片，講述他們如何「攻略」有機關的夾公仔機，情節有如漫畫《賭博默示錄》中主角開司攻略惡魔彈珠機「沼澤」一般。



不少香港人都喜歡玩夾公仔機。

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破解夾公仔機「確率」 一星期喪夾數百萬日圓獎品

日本YouTube頻道「つるなか」是一個由6位成員組成的頻道，主要發布如何攻略推銀等、夾公仔機等各種機台的影片；而今次攻略夾公仔機的影片已有超過600萬瀏覽次數。不少夾公仔機都是由電腦或晶片於背後操作，其中有一種被稱為「確率機」；這種夾公仔機的爪的力度並不固定，就算夾到獎品也會在夾起後鬆開爪子令獎品掉落。

這類公仔機需要投入一定程度的金錢（即日文所謂「確率」，金額大小可由店方設定）後，爪的力度才會加強從而可夾實獎品；未達指定金額前，即使夾起獎品，爪也會在升高後馬上鬆開令獎品跌回原地。換言之只要將金額定得比獎品的價值高，這部公仔機便「穩賺不陪」。

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為防止夾公仔機變成變相賭博，日本法例規定這類夾公仔的獎品價值不可超過800日圓；不過上有政策不代表人人守法，實際上在日本有許多確率公仔機以Switch主機、Dyson吸塵機、AirPods、Apple Watch甚至PS5等來吸引玩家入錢。可想而知為了穩賺不陪，這些確率公仔機的「得獎金額」自然是定得離譜地高，目標自然是用高價獎品吸引人入錢，去夾一個基本上不可能夾到的獎品。

つるなか今次攻略的是一部名為「BAMBINO」的確率公仔機，這款機台在日本相當普及，相信不少人在去日本旅行時都會見過。つるなか在二手網站上買了兩部「BAMBINO」回來徹底研究；發現這種機體有幾個版本的驅動程式，其中一個版有個機制：當爪的移動距離夠遠時，爪子會將獎品夾起後將其搬運到接近出口的位置才鬆開，令玩家產生「可惜！」的錯覺，投入更多金錢去夾。

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然後他們還發現特定版本的BAMBINO有個bug：只要在入錢的一瞬間同時按實移動掣，機器便會誤判坐標，從而使得去夾離出口很近的獎品時，機器亦會誤以為爪子距離較遠，從而夾實獎品帶回出口。如此便可以無視「確率」，夾走機台裡面的獎品。

つるなか橫掃日本各區夾公仔機。

當他們發現了這個攻略法之後，便以每星期一次的頻率去「回收」各店鋪的Switch主機等高價獎品。但不久後他們發現BAMBINO推出了新的驅動程式4.0版，修正了這個攻略Bug；於是つるなか團隊決定趁這個新版本普及之前，一口氣盡可能夾取各地BAMBINO公仔機的高價獎品。

つるなか6個人分頭出動，在日本各地店鋪狂掃BAMBINO的高價獎品，最後夾到的戰利品有：

61部Switch

59部Switch lite

24對AirPods

17隻Apple Watch

7部Dyson吸塵機

以及其他獎品共100件以上



以夾到獎品當時的價格計算，投入約38萬日圓元的成本，夾到總值425萬日元的獎品。



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途中還發生一則小插曲，就是有一家店鋪發現つるなか連續夾到獎品後有所不忿不想送出獎品，要求つるなか留下地址、電話等個人資料，最後更要報警。有趣的是在警察到場後雙方理論期間，看店者口快快說出「不可能連續夾到那麼多獎品」、「其他客人是偶然夾到」，被つるなか質疑這種說法是不是指你的機台有古怪、一般情況是夾不到獎品的，看店者頓時語塞。

影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=8BISq-VPdto

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