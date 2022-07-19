補習老師更衣室偷拍一名父親裸體　官稱有重犯機會　判囚14天

補習老師在公眾泳池男更衣室內，偷拍一名帶著孩子的父親的裸體，早前被裁定有違公德罪成，案件今(19日)在觀塘法院判刑，庭上透露，心理報告指被告有窺淫癖，且未有正視問題，有重犯機會。裁判官劉淑嫻稱，性取向是個人自由，但不能干擾到他人，考慮後認為不宜判緩刑，判被告入獄2星期。



被告黃志偉(43歲，補習老師)。他裁定於2021年7月26日，在觀塘游泳池更衣室內，拍攝男子X的裸體相片。

不理解自身問題堅稱無辜

劉官在判刑時指，被告並無精神問題，但報告指他抗壓能力低，且有窺淫癖，重犯機會屬中至高等，然而被告不甚了解其自身問題，過往亦沒有接受過治療，更堅稱無辜，認為不適合判緩刑處理，須判即時監禁。

事主帶著兒子未有拉上浴簾

案情指，男事主X當日帶同6歲兒子到泳池耍玩，他為照顧兒子，沖先時李有拉上浴簾，回長椅抹身時發現被告走近他，X留意到被告褲袋露出手機鏡頭，遂質問被告是否在偷拍他，被告知吾以對。康文署職員到場處理後報警。

官認為事件非誤會

辯方審訊時曾稱，警方在搜屋前已為被告鎖上手扣，又威嚇說：「上次油尖嗰隊啲片仲喺唔喺度？」指被告因感害怕而交出手機號碼。惟劉官裁決時指事主作供清晰合理，接納其證供，亦認為事件非誤會，裁定被告是嘗試在公共場合拍攝他人裸照，

被告曾被控相同罪名但脫罪

被告2016年涉多次在健身室及游泳池偷拍其他男子並把照片放上網，被控28項作出有違公德的行為，2020年經審訊後，法官認為未能證明拍攝者身分，裁定被告有違公德罪名全部不成立，他只承認一項阻差辦公罪，被判罰款6千元。被告當時是一名教師，該案後轉任補習老師。

案件編號：KTCC 157/2022