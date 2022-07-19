疫情｜內地增699宗本土感染　廣西疫情由Omicron BA.2.3引起

國家衛健委公布，內地昨日（18日）新增699宗本土感染個案，大部分來自廣西和甘肅。



內地新增237宗確診病例，其中199宗為本土個案，包括廣西134宗，甘肅32宗，四川12宗，安徽6宗，廣東5宗，天津、上海各4宗，江西、重慶各1宗，其餘38宗為境外輸入。

同日，內地新增539宗無症狀感染，其中500宗為本土個案，包括甘肅199宗，廣西109宗，安徽73宗，河南45宗，上海19宗，江西13宗，四川12宗，吉林、廣東各9宗，天津7宗，山東2宗，北京、江蘇、浙江各1宗；其餘39宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例1425宗，累計報告確診病例227830宗，5226人病亡。

廣西：本次疫情由Omicron BA.2.3引起

廣西疫情持續，新增134宗本土確診病例及109宗無症狀感染，除了5宗無症狀感染是來自防城港東興市、南寧市青秀區、柳州市柳江區、欽州市浦北縣外，其餘患者均在北海市。

廣西省政府介紹，北海此次疫情主要有3個特點，包括呈現局部聚集和多點社區傳播的特徵，海城區和銀海區為高發區域，合浦縣和鐵山港區呈現零星散發特徵；流調結果顯示，大部分感染者均與金癸市場有關，顯示金癸市場是本次疫情其中一個主要爆發和擴散點。

此外，本次疫情由Omicron BA.2.3引起，疫情爆發後6天內感染人數突破500宗。除北海市以外，廣西南寧、崇左、桂林等地相繼出現陽性病例。

據此前報道，有2000多名遊客滯留北海，當地政府宣布會將遊客按照所在區域風險等級進行分類管理處置，安排返程。然而，有部分持黃碼或紅碼、核酸檢測結果未出的遊客反映無法入住酒店。

省政府回應稱，在遊客持有48小時核酸檢測陰性證明且沒有到過中高風險地區的情況下，允許入住指定酒店。同時，因本輪疫情無法到北海旅遊的客人，賓館、酒店、民宿等必須無條件退款。市旅遊文體局已設立專職投訪處理小組，及時處理遊客投訴，要求各旅行社對因疫情原因導致遊客退訂退款的問題，全市旅行社須無條件退訂退款，同時積極協調航空退票工作，參與北海機場運營的11家航空公司全部同意為旅客零手續費辦理退票手續。

突發造成遊客退訂退款的問題，北海市疫情防控指揮部明確要求，對因疫情原因無法來北海旅遊的客人，賓館、酒店、民宿等必須無條件退款，為此市旅遊文體局設立專職投訪處理小組，及時處理遊客投訴，要求各旅行社對因疫情原因導致遊客退訂退款的問題，全市旅行社須無條件退訂退款，同時積極協調航空退票工作，參與北海機場運營的11家航空公司全部同意為旅客零手續費辦理退票手續。

2022年7月17日，廣西北海，合浦縣石康鎮的市民有序進行核酸檢測。（視覺中國）

甘肅：蘭州主城四區延長管控

甘肅省新增32宗本土確診病例及199宗無症狀感染，其中182宗來自蘭州市。

蘭州市城關區政府副區長張笑春表示，當地已啟動生活必需品運行監測日報制度，監測全區34家保供企業，嚴格要求各保供網點在做好疫情防控的基礎上正常營業，保障生活必需品市場供應，並依託大型綜超門店，通過線上線下的方式，鼓勵商家供應直達社區。

蘭州市政府副市長楊德智透露，根據大數據統計，近5日從蘭州市流出省外的省份主要是青海、陝西、四川、寧夏回族自治區、河南，從蘭州市流出省內的城市主要是定西市、武威市、白銀市。蘭州市已第一時間排查外溢人員，及時向相關省市發送協查函。截至目前，共向相關城市發出協查函295份，其中省外83份。

蘭州市決定，將城關區、七里河區、西固區、安寧區主城四區臨時管控措施時間延長至7月24日午夜12時。