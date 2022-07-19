澳門疫情｜停工停市逾一周確診升幅放緩　新增10陽性　累計1765宗

澳門停工停市的「相對靜止」防疫措施今日（19日）踏入第9天，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，當地昨（18）24小時內新增10宗陽性個案，當中7宗在紅碼區和醫學觀察酒店發現，而截至今早8時，通過流行病學調查共跟進21,764人，其中核心密切接觸者3,478人，非核心密切接觸者有11,676人。



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澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨日24小時內新增的10宗陽性個案包括，紅碼區和醫學觀察酒店7宗，屬於管控中發現，密切接觸者有一宗、全民核酸及重點人群發現的陽性及其他人群各有一例，連同新增個案，自6月18日起累計共1,765例。

流行病學調查共跟進21,764人

此外，截至今早8時，通過流行病學調查共跟進21,764人，其中核心密切接觸者3,478人，非核心密切接觸者11,676人，次密切接觸者1,284人，一般接觸者254人，陪同人員778人。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心7月18日舉行記者會，指連續兩次沒有完成核檢人士健康碼將轉紅碼。（澳門新聞局圖片）

澳門市政署維生小組指，今早對新增紅碼區怡南大廈開展住戶排查及派送食物包等物資。但由於衛生局安排住戶今午進行核酸採樣，故須暫停怡南大樓原定下午三時至五時的親友送交生活物資的代轉服務。

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