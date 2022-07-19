疫情｜中國國航機組人員健康監測期間外出　北京促航司加強管理

北京昨日（18日）新增一宗本土無症狀感染，是一名染疾機組人員的家人。經查，該名機組人員在健康監測期間違規外出活動，目前已被列為境外輸入病例。



據介紹，該名患者是中國國航的機師，7月14日執行航班從約翰內斯堡飛往深圳，15日該航班全體機組人員入境核酸檢測報告陰性後，乘坐航班閉環至深圳轉機返回北京。

北京市疾控中心副主任劉曉峰通報，該名患者於7月15日到達首都國際機場後，在北京健康監測期間，未執行非必要不外出規定，於7月17日到祥雲小鎮就餐、看電影、購物、乘坐公共交通。他當日出現喉嚨癢等不適症狀，翌日（18日）報告核酸檢測結果為陽性，當日診斷為確診病例，臨床分型為輕型。

航班信息顯示，前述患者執飛的國際航班是北京往返南非約翰內斯堡，7月13日由北京經深圳飛往約翰內斯堡，於當地時間傍晚6時54分落地，同晚10時27分從約翰內斯堡起飛，飛回深圳。該航班的第一入境點為深圳，所有旅客從深圳落機並在當地隔離，機組則於翌日飛回北京。

據中國民航局發布的《運輸航空公司疫情防控技術指南（第八版）》，其中規定國際航班飛行機組，在境外期間未若機者，若任務期間全程嚴格按照指南防控要求做好個人防護，入境首次核酸檢測陰性後，可免於集中隔離並進行健康監測14天，期間每隔一天做一次核酸檢測。

在健康監測管理期間，除執勤以外，機組人員非必要不外出，不得離開居住地或前往中、高風險地區，不得出入公共場所或參加聚集性活動，盡量避免乘坐交通工具。而前述機師則在航班落地後第三天就外出活動，乘坐公共交通，導致其妻亦受感染。

官方尚未披露兩人的感染來源，但深圳周日（17日）發布的疫情報告顯示，當日新增的境外輸入個案來自南非，應該是國航的國際航班上的旅客。目前，南非到中國內地的航班每周只有一班，由國航執飛。

北京疫情防控工作領導小組指，國際入境航班機組人員防疫管理存在漏洞，要求航空公司嚴格管理，確保不再發生「破環破防」的情況。劉曉峰稱，當前境外和京外輸入是北京市疫情防控面臨的主要風險，要始終堅持「外防輸入、內防反彈」總策略，從嚴從緊抓好入境人員和進返京人員管理工作，加強入境人員和進返京規範管理，自覺遵守防疫要求，嚴格落實集中隔離和居家健康監測等防疫措施。