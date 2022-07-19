書展2022｜周三會展開鑼　貿發局：收禁書投訴會記錄　無事先審查

第32屆香港書展將於明日（20日）至26日，在灣仔會展中心舉行。貿發局今（19日）公布入場詳情，市民入場前須掃瞄「安心出行」及使用疫苗通行證。

貿發局副總裁張淑芬表示，今年的參展商約有700個，與往年相若。她又強調，貿發局為推廣機構，沒有事先審查書籍。



▼書展2021 疫情下無礙市民進場 場內人頭湧湧▼



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今年書展門票同時涵蓋香港運動消閒博覽、零食世界。開放時間方面，為7月20日至25日上午10時至晚上8時，最後一日為上午9時至下午5時。

門票價格不變 一張飛可入三個展覽

票價方面，成人票售25元，小童票為10元；3歲或以下小童及長者免費入場，與去年相同。門票由即日起，於快達票、全線7-11便利店及OK便利店發售。

電子入場券則由即日起，可於「01空間」電子門票銷售平台、AlipayHK、全線7-11便利店及OK便利店發售、八達通App及快達票網站有售。

中午12時前或晚上7時後入場門票10元

優惠方面，成人和小童於中午12時前入場；或在20日、21日、24日、25日，於晚上7時後入場，票價亦為10元，只限現場購票。

至於以正價購買首兩天，即7月20日或21日門票的市民，可憑完整票尾及現場再進場優惠券，在兩個時段，即7月22日至24日，或7月25日的晚上7時後，分別各入場一次。

貿發局副總裁張淑芬表示，今年的參展商約有700個，與往年的數目相若。她亦提醒，市民入場前須掃瞄「安心出行」及使用疫苗通行證，因應防疫需求，現場售票僅設嘟八達通入閘，亦不設現金付款。

相信消費券派發及會展站通車刺激人流

張未有正面回應估算的入場人次，但相信港府派發消費券及港鐵會展站通車，均可吸引更多市民入場。她亦強調，疫情下市民健康及安全最重要，除以票務優惠分散人流外，亦與周邊大廈合作，設人流管制措施，在中環廣場及華潤廣場外設緩衝區，並搭建帳篷予市民排隊。貿發局將在網站及App，發布實時排隊情況。

若有人投訴會紀錄及配合調查

被問到禁書的處理方法，張稱，「做書展咁多年冇事先審查」，認為屬淫審處的處理範圍，但歡迎非暴力及非淫褻的書籍。她亦指，若收到市民投訴，會根據參展商準則處理。但她強調，貿發局作為推廣機構，僅會紀錄及配合執法機構的調查，「有問題唔輪到我哋決定係咪侵犯法律。」