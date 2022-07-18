書展2022｜鄭寶鴻新書解開娼妓與「海震」關係、歡場銀紙煲綠豆沙

香港書展將於本周三（20日）在會展開鑼。聯合出版集團旗下參展商推出近300種各類新書，並於今日 （18日）舉行新書巡禮，邀請多位作家現身分享新作。專研本地文化典故的年度推薦作家鄭寶鴻推出《馬照跑 舞照跳——百年香港的娛樂遣興》及《回味無窮—香港百年美食佳餚》，不避諱解開無牌娼妓變「兩棲動物」而帶來「海震」由來，與及「銀紙煲綠豆沙」為何又與娼妓有關。



每逢打風不成都有人指「李氏力場」護港致打工仔無風假，天文台前台長岑智明在他的著作中《颱風解密——你也可以做天氣達人！》，「權威」解釋十大迷思之一「李氏力場」。



各書商推慶回歸主題叢書

適逢香港回歸25 周年，集團推出不少新書回顧廿五年來「一國兩制」的實踐，以及回歸後香港在民生、科技、文化和藝術等領域的發展變遷，包括中和出版丶本屆書展年度作家之一鄭寶鴻的新作《馬照跑 舞照跳——百年香港的娛樂遣興》，還有香港地方志中心編著的《志氣凌雲香港運動員套鬥百年路》丶香港三聯書店出版丶介紹港人家國情懷故事的《吾國吾港：獅子山下的講述》，以及新雅文化出版丶記錄香港與祖國共同發展的繪本故事書《橋相連，心相接：給孩子的香港故事》配合香港回歸主題。

花費逾四年完成編修 香港首部軍事志

香港商務印書館更推出立法會議員（選舉委員會）、嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬和嶺南大學榮譽教授劉蜀永主編丶花費逾四年完成編修的《港九大隊志》，是香港首部軍事志，為香港抗戰史留下珍貴史料。

有書商今舉行作家分享會。（鄭嘉惠攝）

▼商務印書館新書巡禮2022▼



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無牌娼妓被控阻街轉至海上謀生

香港三聯書店出版由建築遊人所著的《築覺VI：築遊香港》及香港中華書局推出的知名建築師馮永基等所著《你所不知的香港建築故事》，則帶領讀者遊走新舊建築間，探尋城市發展脈絡。

《馬照跑 舞照跳——百年香港的娛樂遣興》年度推薦作家鄭寶鴻在分享會上指，作品記錄包括香港跑馬、跳舞、睇大戲、睇電影、睇報紙、打書釘、香港節日盛事等。提到有關香港歡場的節目，「講出嚟好似有啲離經叛道，都係點到即止。」

講到比較「不文」的地方，他提到從前香港無牌娼妓被政府控告阻街，因為香港政策「有阻街冇阻海」，娼妓便紛紛轉型變「兩棲動物」，「佢哋海上又得，陸上又得，車震變海震。」

歡場銀紙煲綠豆沙是用一蚊紙幣作燃料

鄭寶鴻的另一本著作《回味無窮—香港百年美食佳餚》，亦有歡場上「銀紙煲綠豆沙」的故事：「一位娼妓當時燒咗10張8張一蚊紙，個大少見到咁燒法覺得真係唔掂，最終係冇煲到。」所以流傳百年的銀紙煲綠豆沙，原來其實「煲唔成告終」。

年度作家鄭寶鴻再分享會上時講述香港有關歡場歷史，講得不亦樂乎。（鄭嘉惠攝）

前天文台台長岑智明講解「李氏力場」

被稱為吸風台長的前任香港天文台台長岑智明，在任的九年時間內高掛三次十號風球。他出席分享新書《颱風解密——你也可以做天氣達人！》時指，在香港未有「天鴿」、「山竹」這些強風之前，市民其實並不太關心颱風需要什麼防備，只關心可不可以放假。提到有關颱風的「十大迷思」之一：「李氏力場」時，他笑言李氏力場當然只是個笑話，「但真係有唔少人，包括議員去問我係咪真係有，真係要我煞有介事用科學去解釋，其實啲風真係會轉彎㗎。」