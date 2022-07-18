書展2022｜三聯中華商務優惠8折起　滿500元可獲故宮三寶口罩套

香港書展本周三（20日）開鑼，參展商每年都出推優惠吸客，聯合出版集團旗下出版社，均提供8折起優惠，三聯書店特價套裝4折起，中華書局及商務印書館則送口罩吸客，後者送的是「故宮三寶口罩套」，只需購物折實滿500元便可。



萬里機構則推以烹飪聞名的「鼎爺」李家鼎著作，7折發售。中和出版設特價區，每本低至10元，若顧客可出示學生證或身穿校服，購書可享折上折9折。



▼今屆書展以「歷史文化．城市書寫」為主題▼



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三聯書店：最平四折起

三聯書店推出新書及參考書8折優惠，更推「複合優惠」多買多折：1本75折/2本7折/3本65折/4本6折，特價套裝4折起，滿100元更送精美禮品乙份。

中華書局：買書送口罩套、環保袋

中華書局全場8折起，部分精選圖書 5至75折，購物折實滿300元，即送口罩套；購物折實滿800元，即送限量環保袋一個，折實滿500元，即減30元；折實滿1000元，即減100元，更設特價書專區。註冊中華會員或關注中華社交媒體賬號即送精美禮品一份。

▼商務印書館新書巡禮2022▼



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商務印書館：送「故宮三寶口罩套」

一般圖書1本8折/2本75折/3本7折，部分特定圖書如畫冊、Cambridge則85折，精選圖書 5至7折，部分更會以超特價發售，「賞您悅讀包」優惠價套裝約6折。購物折實滿 400元即贈送商務「閱遊」購書袋乙個，購物折實滿500元額外加送一套三款「故宫三寶」口罩套。

萬里機構：$100任選四本

萬里機構推出1本8折/3本或以上75折，凡購買任何3本以烹飪聞名的「鼎爺」李家鼎著作，可享7折。凡合購《吉卜力工作室的各式各樣的生物》、《吉卜力工作室的各式各樣的交通工具》和《安雅與魔女》此三冊圖書，即可享7折，凡合購《回家煲靚湯》、《在家吃飯「陳家廚坊」》和《經典香港小菜》此三冊圖書，即可享7折。

菲印傭人廚手記系列100元任選4本，新手人廚手記系列也是100元任選4本。

中和出版：學生證折上折，特價書籍低至$10

中和出版全場8折起：新書及暢銷書8折，其他單本75折，3本或以上7折，部分精選圖書半價，設特價區，每本低至10元。出示學生證或身穿校服，購書可享折上折9折。

辦全港最大型「網上香港書展」

聯合出版集團今年亦繼續舉辦全港最大型「網上香港書展」。7月 11日至26 日文化電商平台「一本」網站及 APP 提供全場20 萬種圖書8折俊惠，舉辦近百場線上講座和對談分享等文化活動，在疫情下為市民大眾提供更為便捷的文化服務和體驗。另外，集團屬下聯合電子出版有限公司推出全新電子書平台「知書閱聽圖書館」，提供一站式校園電子閱讀服務解決方案，包括電子書、有聲書和課程等海量資源。