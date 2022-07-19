禍不單行　歐洲熱浪是歐俄冬季能源對決的開始

席捲歐洲的熱浪，正在法國、西班牙、葡萄牙等國引起嚴重山火，意大利出現河流乾涸、冰川倒塌情況，各地城鎮居民需要撤離，部份民眾中暑而死，日常工作和生活需要以避暑為重要考慮，網上更流傳影片顯示火車上的乘客兩面邊山火包圍的險境。熱浪與山火，近來已成為了氣候變化的現實符號。然而，這一場熱浪卻象徵着本年冬季歐俄能源對浪的開端。



根據國際能源署（IEA）的統計，俄羅斯對歐天然氣出口量已比去年同期下跌超過七成。上周進入年度維修的俄德「北溪一號」（Nord Stream I）會否如期在本周四（7月21日）重新輸氣，更是歐洲人密切關注的發展——北溪一號的每年輸氣能力佔了歐洲俄氣進口量的超過三分之一。

俄羅斯天然氣公司（Gazprom）在上月已藉送修渦輪機被制裁為由，將北溪一號的輸氣量大減六成。德國最大的俄氣進口商Uniper周一（18日）就表明已收到Gazprom的通知，後者引用「不可抗力」（force majeure）作為其不能履行輸氣合約的理由。雖然信函文本未有公開，不過《衛報》就引述知情人士稱該「不可抗力」理由與北溪一號供應相關。這可能預示着北溪一號本周四將不會如期重新輸氣，又或者只會以遠比以往低的水平輸氣。

德國政府已表明，如果北溪一號周四停止輸氣，當局將宣布進入緊急狀態，由政府控制能源市場，更有可能實施能源配給。在早已被俄國「斷氣」的法國，總統馬克龍（Emmanuel Macron）上周就表明要為完全從俄國天然氣轉移開去作準備。

熱浪來襲影響儲氣

根據實時數據，歐盟整體的天然氣儲存量大約在64%的水平，俄國斷氣的即時影響有限，問題卻是本年冬季暖氣需求大增之際，歐洲有沒有足夠的天然氣供應去應付。歐盟已為此定出11月1日前達成80%天然氣儲存量的目標。

此刻的熱浪，加上俄氣進口大減甚至有可能停止，卻使這個目標更難達成。一方面，熱浪當前即時增加了空調的能源需求。西班牙國家天然氣公司（Enagás）就指出其天然氣發電的輸電量達到了14年未見的高位。高企的能源需求將減低各國增加天然氣儲存量的能力。Uniper在北溪一號斷供之後，就宣布正在使用儲備天然氣去履行其對供應合約。

另一方面，熱浪也進一步打擊了法國的核能發電量，破壞了這個七成半電力由核能而來的國家以核能救助他國的盤算。由於一些核電廠需使用河水散熱，熱浪導致的河水增溫就增加了散熱難度，導致核電廠要進入限產。法國電網公司更稱該國正依靠西班牙、意大利、德國、比利時和英國的電力進口，去彌補核電的缺口。

2019年1月至2022年7月的每日俄國天然氣對歐盟供應量。（IEA）

歐盟領袖四出「求氣」

在俄氣斷供的陰霾之下，歐洲領袖正快馬加鞭地四出「求氣」。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周一就到阿塞拜疆簽署了新的供氣合約，將該國對歐的天然氣供應量從去年的8.1十億平方米（bcm）在本年提升至12bmc，並在2027年前提升至每年20bcm的水平。

本周就可能會倒台的意大利總理德拉吉（Mario Draghi），在同一天就帶同6位部長出訪北非阿爾及利亞「求氣」，後者最快可在下周開始增加對意供應量20%（此前阿爾及利亞預計會在本年供應意大利20bcm的天然氣）。同一時間，法意兩國能源巨企也簽署了在阿爾及利亞投資40億美元的天然氣發展項目。

也是在同一天，法國總統馬克龍與到訪巴黎的阿聯酋總統阿勒納哈揚（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）簽署了能源合作協議，有望增加阿聯酋對法國的柴油供應。

大減需求無可避免

不過，非俄國天然氣並不足以補足俄國天然氣的空洞。根據本月初一項由歐洲智庫Bruegel發布的分析，歐盟未來10個月要減少15%的能源需求（相對於2019-2021年的平均值），才可能應付俄國斷供的影響，推出以液化天然氣取代俄國天然氣已到達極限。

The EU is turning to trustworthy energy suppliers.



Azerbaijan is one of them.



With today's agreement, we commit to expanding the Southern Gas Corridor, to double gas supplies from Azerbaijan to the EU.



This is good news for our supplies of gas this winter and beyond. pic.twitter.com/j1sVcv10z6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2022

國際能源署周一更警告，即使歐盟到本年冬天前能達至90%的天然氣儲存量，假設北溪一號本周四只回復到上月已被降低的供應水平，而俄國在10月開始全面斷供天然氣，歐盟的天然氣儲量到來年2月將會跌至低於20%的水平，將會有供應受干擾的較高風險。國際能源署認為，歐盟在未來3個月須減少12bcm的天然氣需求，相等於130艘液化天然氣輪船的運載量。

歐盟委員會本周就會公布成員國即時減少天然氣需求的計劃，可見歐盟也正在熱切聽取智庫和能源機構的呼籲。

「二戰以來最嚴重的經濟危機」？

如果歐盟未能透過減低需求等政策順利捱過本年冬天的話，其所要面對的經濟衝擊有可能是災難性的。瑞銀預測，如果北溪一號供氣未能恢復，德國的工業活動有可能大跌三成至六成，明年底GDP可能減少6%。全球最大化工巨企巴斯夫（BASF）行政總裁Martin Brudermüller曾警告如果俄國天然氣供應馬上斷絕，有可能引發二戰以來最嚴重的經濟危機。該公司的最大工廠在天然氣供應減半的情況下將被迫停產。德國的鋼鐵工廠，在能源斷供之後，更有可能無法復產。

工業能源需求較低的國家，諸如法國等，又或者有充足海運液化天然氣基建的西班牙等國，也未必能幸免於難。一方面，德國的化工產品與其他歐盟國家的產業有高度整合，超過六成的德國化學品進口來自其他歐盟國家，而超過一半的德國化學品也售予至其他歐盟國家的廠商。連鎖效應難以避免。另一方面，在大西洋彼岸的氣候問題，跟歐洲熱浪一般，也有可能打擊歐洲的能源供應，例如加勒比海的颶風季節就有可能阻礙美國德州液化天然氣的出口。

此刻，歐盟已經穩站援烏道路，除非戰場出現巨變，否則歐俄關係難以在短期內有所好轉。本年的能源供應危機，已變成了歐盟不能不面對的首要挑戰。唯一可幸的是，雖然歐盟失敗的成數不低，但這場歐俄能源之戰只是一次性的對決，如果歐盟能安然渡過這個冬季，明年夏天歐盟將大體能解決對俄天然氣依賴的問題。