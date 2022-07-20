兩女為解決感情問題　付逾萬元請人殺動物作法求轉運　認串謀虐畜

兩名女子遇上感情問題，先後聯絡上一名聲稱可用「活體奉獻儀式」助人改運的男子，並先後付上1.2至5.2萬元，要求作分手及復合儀式，惟之後警方揭發該男曾以殘酷方式殺害老鼠等動物以進行「儀式」。兩女其後被捕，她們均稱未有參與儀式，但曾收過該男子傳來的照片，包括血淋淋的動物照。兩女今(20日)在西九龍法院承認串謀殘酷對待動物罪，裁判官把案押後至8月12日，以候其社會服務令後判刑，期間准保釋。



兩名女被告：郭昀睎（29歲，售貨員），及劉詠琪（32歲、美容師），各承認一項串謀殘酷對待動物罪。

郭付5.2萬求作分手儀式

兩人承認的案情則指，她們均是於去年8月，初透過社交媒體Instagram認識唐綽謙（19歲，大專生）。唐向郭表示可以用老鼠及兔子進行分手儀式，更不時傳送一些血淋淋的照片予郭，又稱使用的動物越多，功效便會越強。郭初時稱不太想殺害小動物，所以改用老鼠，惟後來唐稱儀式不順利，再改用兔子。郭最後花費了約52000港元，進行了3至4次儀式。

郭在警誡下稱，她不曾出席儀式，也不知道儀式中是否真的有動物被劏，又指涉案照片是其他顧客進行儀式所拍，她或被唐欺騙；

劉付1.2萬望與前男友復合

劉則稱，她曾收過唐傳送過來的一些儀式照片，之後與唐商討價錢，她將她與另一男子的照片發給唐，希望能藉助儀式，與前男友復合。劉曾問及儀式是否需要活體動物，唐便傳送了一些血淋淋的動物圖片作回覆，劉最後花費約12000港元。她警誡下聲稱，唐不曾提及要殘酷對待動物，對於唐發出的照片亦無留意。

另兩被告之前已認罪

被告唐綽謙（19歲，大專生）早前已承認企圖、串謀及殘酷對待動物共9罪，被判入更生中心；另一名女被告蔡靖寧（24歲、女接待員），亦承認兩項串謀殘害對待動物罪，被判120小時社會服務令。

唐認曾扯斷老鼠脊椎

唐在他的案件中承認，他在其Instragram帳戶內，曾標榜可透過「活體獻祭」改善人際關係。他亦真的有作過儀式，期間有用手扯開活老鼠的頭部及尾部，及扯斷其脊椎今牠死亡，又以刀將其分屍；之後曾斬開數隻田雞的頭，在放血後作獻祭。

案件編號：WKCC 923/ 2022