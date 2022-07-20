勞動節遊行違限聚令　律政司指當時未有疫苗　保持距離是最佳措施

吳文遠及梁國雄等8人於前年五一勞動節時，分成兩組人遊行。他們在裁判法院被裁定違反限聚令，遭判處緩刑。八人就定罪和判刑提上訴，案件今（20日）在高等法院繼審。律政司一方陳詞時強調，政府有責任保障市民的生存權，當時未有疫苗，最有效的措施便是市民間保持距離，又強調在示威遊行自由和市民生存權之間，需作出平衡。法官押後至10月18日頒布裁決。



八名上訴人：郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄，被控參與受禁群組聚集罪。控罪指，他們於2020年5月1日，在金鐘夏慤道海富中心外參與群組聚集。原審裁判官裁定他罪成，並判他們監禁14天，緩刑18個月。

上訴人在2020年5月1日曾在金鐘一遊行。(詳看下圖)

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上訴人有互動助高聲談論

律政司代表今陳詞指，上訴人預先組織，曾在遊行前商量。他們雖然分開兩組，每組隔離多於1.5米，但他們之間有互動，高聲談論，叫喊口號時互相呼應。此外，兩組人拉起的橫額亦涉及勞工議題，他們的共同目的明顯，認為原審裁判官裁定上訴人的遊行受禁群組聚集。

警員曾作警告但上訴人態度對抗

此外，警員曾作出警告，上訴人態度對抗性，部份更用擴音器質問警員，在警告無效下，警員才票控他們。

律政司代表續指，新冠病毒是一種新的病毒，疫情爆發初期未有疫苗，因此在案發時最有效的措施，是市民間保持距離。政府有責任透過措施保障市民的生存權，若只著重言論、示威和遊行權利，而不作出限制，令病毒在社區大型爆發，出現重症和死亡個案，是無人願意見到，需在示威遊行自由和市民生存權之間作出平衡非明顯過重

判刑方面，律政司指本案是首宗涉及憲法爭議的限聚令案件，原審裁判官認為上訴人是故意違反限聚令，在警方多次警告下，仍未有散開，亦考慮上訴人有戴口罩的因素。律政司認為，原審裁判官判刑時考慮全面，本案判處緩刑非明顯過重。

未有律師代表的黃浩銘指，高官權貴聚餐用膳違反限聚令，才是令限聚令蕩然無存。

案件編號：HCMA187/2021