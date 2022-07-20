中醫師為女病人按肩頸　涉臨時加送陰部等部位按摩　否認非禮開審

女子因肩頸痛看中醫求診，男中醫師為她治療時，疑突加送按摩其他部位，更觸及其陰部，著女子要繼續覆診，又謂只她一項診金，加送的療程不另收費，但千萬不要告訴別人。女病人事後覺被非禮報警，中醫師否認指控，案件今(20日)在觀塘法院開審。女事主X作供時強調，她當時十分害怕，但相信中醫的專業判斷，故未有反抗。惟辯方質疑她離開前仍有預約覆診，事主說她的認知是：「睇完醫生就要畀錢。」



被告曾廸民（37歲），否認一項非禮罪，指他於2021年4月19日，在觀塘匯景廣場本草安和堂藍田中醫藥中心，猥褻侵犯女子X。

被告曾廸民否認一項非禮罪。(劉安琪攝)

按肩頸25分鐘後痛楚消失

現年27歲女事主X供稱，她因肩頸痛到涉案診所求醫，並由被告為她看診。被告聲稱要為她斷症及治療，在為X按壓肩頸和背部十數下後，又指X穿長袖衣不便為由，提供一條大毛巾予X更換。X遂上身脫剩胸圍並以毛巾包裹，躺在床上讓被告按肩頸和鎖骨對下位置，約25分鐘後，X感到痛楚消失。

指X坐姿不正確致腰痛要按摩

被告之後稱X的腰部浮腫，亦須按摩，突然將其裙連內褲拉低至露出股溝，X感到「好錯愕」，詢問被告原因，被告則指X坐姿不正確會導致腰痛，要為她按摩盆骨。X自言她當時相信醫生的專業判斷，又是第一次看中醫，故未有反抗。

稱要治其宮寒問題觸及X的陰部

惟被告拇觸及X屁股上方位置時，其手指來回掃到X陰部十多次，X因驚慌而收緊屁股肌肉，並說：「唔使喇唔該。」被告卻指X背脊「有啲凍」，有宮寒問題，隨後為X按壓腰部兩側，再拉低X的裙子至露出部份陰部，按壓其小腹和大腿內側，又伸手入X裙內按其陰部及撥開其陰唇。X感到很害怕，遂質疑被告此舉動的必要性，被告表示宮寒需要那樣治療。被告之後繼續為X按肚，更一度指插其陰道約4厘米，上下郁動約5秒，X隨即「縮開」，被告才停止。

指X尚有其他問題唔拖得

X在完成治療後，以肩頸已不感到痛楚為由，拒絕覆診，被告卻指X尚有一些問題「唔拖得」，又叮囑X不要將當天發生的事告訴其他人，因為治療不同部位要收取不同價錢，但如今只收了X一個價錢。

辯方質疑事主之後有預約覆診

辯方隨後盤問X，質疑X事發時26歲，已有3年工作經驗，是一名相對成熟的女性，在遇到指稱侵犯事件後，還要向診所助護預約覆診時間。X解釋指當時感到很害怕，只想盡快離開現場，所以假意答應覆診。辯方再質疑既然害怕，為何不直接「衝出去」，或向助護投訴。X強調她當時感到十分害怕，且其認知是：「睇完醫生就要畀錢。」加上她認為助護都只是「打工」、「都係嗰度啲人」。

審訊明續。

案件編號：KTCC 346/ 2022