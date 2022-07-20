指女同事屁屁好大再拍其臀部　內地男囚14天　官斥口吐污言拒減刑

內地來港工作的工程顧問助理，在升降機內向女同事說：「你個屁屁好大。」然後用手掌拍打對方的臀部，被裁定非禮罪成，判囚14天。他就判刑提上訴，高等法院法官今(20日)頒判辭，指助理的行為令人不齒，又在犯案前對同事口吐污言，色膽包天，終駁回上訴。



升降機內非禮事主X

上訴人谷云龍，於控於2019 年10月4日在沙田一大廈的升降機內非禮事主X。判辭透露上訴人案發時24歲，國內大學畢業。他於2016年從國內到港工作，從事工程顧問助理。

被捕後稱一時衝動色心起

判辭指，谷和事主X是公司同事。當發當日，X和谷在一同乘搭升降機內，谷靠近X並謂：「你個屁屁好大。」X感到谷用手掌拍她的臀部左側，並看到谷對著她笑。X回到公司後和谷對質後報警。谷被捕後稱：「我當時一時衝動，色心起，用右手手掌拍咗佢左邊屁股一下。」

放棄就定罪上訴

谷反對招認口供呈堂，審訊時曾解釋，當時問X為何他的報告一直都錯，X未有反應，他欲伸手拍X的手臂以提醒她，之後停止伸手的動作，沒有碰到X。

惟裁判官未有接納谷的說法，裁定他罪成，並判他入獄14天。谷原本就定罪和判刑都提出上訴，但其後放棄定罪上訴。

官斥谷口吐污言色膽包天

法官在判辭指，同意谷其中一個理據，即原審裁判官錯誤將X需要出庭作供，視為判刑可以考慮的因素，原審裁判官不應因谷不認罪，令X要出庭視之為加重案件嚴重性的因素，此舉是犯了原則上的錯誤。法官又指本案的猥褻程度較輕，亦是一次及短暫的接觸，谷過往沒有案底，重犯機會低。然而，谷的行為令人不齒，X受辱後無處可逃，其心理壓力之大，可想而知。谷更在犯案前毫不掩飾地對X口吐污言，色膽包天，認為維持判監14天屬正確，因此駁回上訴。

案件編號：HCMA255/2020