疫情｜破四千關口增4375宗　張竹君：兩周後「翻一番」籲打第三針

本港疫情反彈，今日（21日）新呈報4375宗確診，是第五波回落後再次突破四千宗大關，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，雖然升勢不如第五波爆發時的高峰期，但確診數字「慢慢向上」，預計兩周會「翻一番」，暫時未見緩和。她指現時市民第三針接種率僅66%，尤其長者情況不理想，呼籲盡快打第三針。另外，本港新呈報3宗死亡個案，均為90歲以上長者，已接種兩針。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上表示，今日新呈報4375宗確診，本地個案有4076宗，當中1496宗經核酸檢測陽性，2580經快測陽性，其餘299宗為輸入個案。截止7月19日，懷疑BA.2.12.1 約1149宗本地，懷疑BA.4/5有403宗，即 BA.2.12.1佔總體2%，BA.4/5佔1%。

本港三針率66%長者更低 籲盡快打針

張竹君認為，本港確診數字持續向上，但不如第五波般「升得咁快」，現時觀察到數字是慢慢向上升，預計兩周左右會「翻一番」，未見向下趨勢。她又指，今日確診數字逾4000宗，有上升趨勢，憂對醫管局醫療設施構成壓力，現時本港打三針疫苗比例不算好，只有66%，特別是 70至79歲長者只有 59%，85歲以上是38%，認為情況有待改善。

▼7月19日 彩虹邨丹鳳樓圍封檢測▼



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指本港有隱形傳播 預告加強檢測公告

張竹君呼籲，未打足三針的市民應盡快接種，由於每日新增不少個案，反映社區有相當多隱形傳播，政府會加強檢測，加強檢測公告，市民留意公告做檢測，希望及早發現、隔離、治療，減低重症及死亡率，市民如有不適可求診，或做測試減低風險。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，今日新呈報3宗死亡個案，非院舍院友，均已接種兩針疫苗。

第一宗為93歲男士，患高血壓、心房顫動、有肺病、腦退化等，經伊利沙伯醫院急症室入院，當時精神狀況差、不清醒、腳腫，7月2日快測呈陽性，7月19日入院篩查經核酸檢測呈陽性，CT 值超過30，情形似中風，肺部沒有花，但有心臟發大，呼吸差，血氧下跌，經急救後同日晚上7時23分過身。

第二宗為93歲女士，患高血壓、腦退化，7月1日因發瑪麗醫院急症室，自行快測及入院核酸均呈陽性，CT值20，她當時氣促、心臟酵素有升高，醫院以心肌梗塞個案處理，情況一度穩定，7月13日轉送馮堯敬醫院療養，再次血氧下跌、肺花、心房顫動、有處方抗生素及藥物，其後不治。

第三宗為99歲女士，有高血壓、糖尿、腦退化，7月8日入住伊利沙伯醫院急症室，她經指定診所轉介，7月3日快測呈陽性，7月8日入院篩查經核酸檢測呈陽性，CT值超過20，入院後有處方特效藥、類固醇、抗生素、情況持續惡化，至7月0號上午過身。

醫管局採用遠程醫療服務 視像診症送藥上門

李立業又指，由於確診病人不斷增加，對公院病床、人手、服務構成壓力，不少沒有病徵病人入院後才發現確診，員工已經小心處理，但由於病毒傳播力強，可能造成院內傳播，已加強檢測，減低醫院感染風險。

在人手方面，醫管局會密切關注情況，調動更多人照顧病人，亦會採用遠程醫療服務，居家隔離病人可致電醫療查詢熱綫1836115，員工會識別適合病人，透過HA GO醫管局APP遠程醫療視像診症，完成診症會速遞藥物上門，讓病情穩定病人家中治療，減低疫情惡化風險，以及指定診所和急症室的壓力，集中照顧病情嚴重病人。

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