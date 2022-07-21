澳門疫情｜增12宗陽性　累計1,795宗　12輪全民檢測逾41萬人陰性

澳門宣佈本周六至7月30日零時有限度復工復市，包括賭場等可以有限度營業。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（21日）表示，昨日24小時內新增12宗陽性個案，包括紅碼區和醫學觀察酒店11例，屬於管控中發現；以及全民核酸及重點人群發現的陽性1例；自6月18日起累計共1,795例。



▼7月16日 澳門停市第6日市況▼



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截至今日早上8時，通過流行病學調查共跟進22,353次人，其中核心密切接觸者3,510人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）12,083人，次密切接觸者1,321人，一般接觸者256人，陪同人員780人。

第12輪全民核檢已於昨日早上8時開始，截至今早上8時，已採樣440,028人次，目前413,522人次已有檢測結果，其中413,521人次已有檢測結呈陰性，有1管混樣樣本呈陽性，經單樣檢測發現1人呈陽性。