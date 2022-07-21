疫情｜勞福局本星期與院舍開會　研究加密核酸檢測及訪客防疫

隨著近日疫情反彈至單日確診逾3,000宗水平，政府計劃加強院舍防疫措施。勞工及福利局局長孫玉菡今日（21日）表示，本星期稍後時間會親自與業界開會及講解，商討加強院舍做核酸檢測安排，包括加密次數等，亦會收緊防疫安排，以及加強院友接種率等，相關安排屆時會適時公布。



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孫玉菡今日出席教育及職業博覽開幕後表示，保護安老院及殘疾院舍員工，推高接種率及確保與其接觸的人、包括院舍員工等屬至關重要，目前院舍員工每日做快測的安排已有幫助，但仍需研究加強核酸檢測安排，例如加密次數等，局方本星期稍後時間會親自與業界商討，亦希望業界會理解。

他又說，除院舍員工外，局方亦緊張訪客防疫安排，及希望為院舍適合接種第三針的院友接種，如加強外展隊等，屆時亦會與業界商討相關議題，務求方便院舍推行。

▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



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孫又稱，計劃研究在「預防工作時中暑的風險評估」指引，加入天文台的香港暑熱指數作客觀參考指標，讓僱主和僱員制定防範中暑工作，例如制定小休時間、提出飲水建議等。他又指，中暑除受氣溫影響外，亦與濕度、工作強度及所穿衣物有關，只參考氣溫或酷熱天氣警告會較單一，暑熱指數則涉及不同參數，較適合香港，亦期望盡快落實修訂。

另外，本港最新失業率回落至4.7%，孫玉菡稱主要受惠於社交距離措施的放寬及政府派發電子消費券，希望失業率在下一期會有改善，但強調仍要視疫情發展等。