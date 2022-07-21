書展2022｜出版總會建香港智能電子書庫　助出版社作家轉換電子書

第32屆香港書展今日（21日）踏入第二日，香港出版總會今日舉行啟動儀式，並宣布推出「出版3.0——香港智能電子書庫」計劃，讓出版社及作家可免費透過轉換平台，自行將其紙本出版物轉換為兩文三語電子書及有聲書。同時，出版總會今日起開始徵集本地出版物，以建立「香港智能電子書庫」。



香港出版總會今日舉行啟動儀式，並宣布推出「出版3.0——香港智能電子書庫」計劃。

出版社及作家可以免費通過「物流及供應鏈多元技術研發中心」研發的「電子書出版轉換平台」，利用其「人工智能系統」，將中文實體書轉化為中文電子書，及同步翻譯為英文電子書，並配合「文字翻譯語音技術」（Text to Speech），直接將電子書轉譯為廣東話、普通話及英語版的「有聲書」。

計劃獲得「物流及供應鏈多元技術研發中心」支援及特區政府「創意香港」資助。文化體育及旅遊局局長楊潤雄在啟動儀式致辭時表示，希望通過出版業說好中國及香港故事，局方會繼續推動香港出版業的發展。

香港書刊版權授權協會主席、「出版3.0」項目籌委會執行主席黃燕如博士表示，未來會在香港、內地及國際展開連串宣傳推廣活動。

香港出版總會會長、「出版3.0」項目籌委會主席李家駒亦期望計劃可為香港出版業界注入新活力，協助業界拓展本地，以至內地及海外市場。此外，香港書刊版權授權協會主席、「出版3.0」項目籌委會執行主席黃燕如博士表示，未來會在香港、內地及國際展開連串宣傳推廣活動。籌委會希望計劃有助業界開拓內地及國際市場，增加輸出版權的機會。

▼7月21日 香港出版總會宣布推出「出版3.0——香港智能電子書庫」計劃▼

