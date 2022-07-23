書展2022｜抵買文具推介：迪士尼文具買2送1、顏色原子筆買5送2

第32屆書展2022於周三開鑼（7月20至26日），每年均吸引大量家長到會展現場搜羅平價文具、筆袋、書包等等開學用品。家長們都會為小朋友添置心愛的卡通人物周邊開學用品或平價文具，希望孩子帶著好心情學習！



卡通文件夾買10送1、卡通原子筆買1送1



這攤位有許多文具選擇，更售賣多款日本製卡通人物文件夾（包括：鬆弛熊、角落生物、反斗奇兵、唐老鴨等待），優惠為買10送1；另外，也有些卡通公仔的原子筆，優惠為買1送1。

書展攤位：Hall 3F-E16（萬事達發展有限公司）

多款塗改帶、平價文具



場內有多塗改帶選擇，更有以優惠套裝包裝的文具用品，當中不少得齊色的顏色水筆。



書展攤位：Hall 3F-C28（永一有限公司）

超齊顏色筆攤位、買５支送２支優惠

書展攤位：Hall 3F-A12, A14, B11, B13（ZEBRA PEN HONG KONG CO.LTD）

$79 卡通人物水樽、可愛風文件夾買2送1、卡通原子筆買2送1、$5 顏色筆



書展攤位：Hall 3F-A20（文具佬生活百貨）

+ 3

可擦筆 $20/3支、顏色筆水筆$20、按動式塗改帶 $20/3個



書展攤位：Hall 3F-A15（晨光文具(香港)有限公司）

（攝：梁可詩）

現場不設實體門票銷售

書展門票即日起於快達票、全線7-11便利店及全線Circle K便利店公開發售。電子入場券亦已於01空間電子門票銷售平台、全線7-11便利店、全線Circle K便利店、八達通手機應用程式（詳情請稍後瀏覽八達通網頁）及快達票網站有售。不過家長要注意，為避免現金找續及減少接觸，現場將不設實體門票銷售，只有收費站供入場人士以八達通即時付費入場。

香港書展



展覽日期：2022年7月20至26日

展出地點：香港會議展覽中心

開放時間：（展覽會關閉前45分鐘截止進場）

7月20 - 21日（三至四）：上午10時至晚上10時

7月22 - 23日（五至六）：上午10時至晚上11時

7月24 - 25日（日至一）：上午10時至晚上10時

7月26日（二）：上午9時至下午5時

門票種類：



(1) 成人 $25、小童 $10 （7月20-21日 或 7月22-26日）

*小童適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童

每票只限一人進場一次。凡以正價購買首兩天(7月20或21日) 香港書展門票人士，憑此票可於7月22日(五)、7月23日(六)或7月24日(日)下午7時後，及7月25日(一)下午7時後各免費再進場一次

購買入場門票：https://space.hk01.com/event/62a991c13682a500190844fe/?itm_source=article&itm_medium=hk01&itm_campaign=bookfair2022&itm_content=01space

(2) 電子超級書迷證 $80 （7月20-26日）

每張超級書迷證只限一人使用及進場，持證人士於香港書展 2022 可無限次以特別通道進入會場。

購買電子超級書迷證（7月1日上午09:00開售）：https://space.hk01.com/event/62a991c13682a500190844fe/?itm_source=article&itm_medium=hk01&itm_campaign=bookfair2022&itm_content=01space

備註：【*低至半價換購】 - 優惠適用指定活動門票，以01積分抵扣方式付款。以上優惠價錢均以扣減最多「01積分」後計算所得，以版面顯示計算為準。有關「01積分」的使用條款及細則，請詳閱/terms之相關部分其他請參閱條款及細則。