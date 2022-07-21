書展2022│推介十大至平圖書 必掃全場最平$5數學練習 $50大福袋

由即日起至7月26日（下周二）起於灣仔會展舉行的第32屆「香港書展」，各大書商出版社均大推折扣優惠吸引大家。記者於現場直擊搜羅出十大抵買推介給大家，最平推介有$5中、數綜合練習、英文硬皮童書，而最多家長瘋狂搶購的$50福袋，內含價值估計超過$300，大家記得拖定行李箱到場掃貨。

攝影:許珞珩、張瑋婷



即睇10大「書展2022」必行攤位、抵買商品:

新雅文化

攤位編號：3E-C04,12,22, 3E-D04,12,22

優惠:即場登記成為新雅會員可享75折購買圖書折扣，折實滿$ 600即減$ 30，折實滿$ 1000減$ 60。人氣童書《大偵探福爾摩斯》全部8折、《Dog Man》、《captain underpants》等英文書一本8折、3本或以上7折、台版圖書最平75折；不我錯過六折專區，購物滿$300可獲贈禮物一份及抽獎，$ 600兩份。於香港書展期間到新雅文化展館，完成4個簡單步驟，無需消費，即送精美圖書1冊，即可獲贈圖書1冊(每日限量250名額)。

+ 18

Pearson培生香港

攤位編號：3C-E02

應試測驗卷一級6本$ 277、90日精讀練習一級6本套裝優惠$ 328 、Pepper Pig系列$ 99/3本、迪士尼英文圖書套裝一級一套6本$ 342起、另設有特價區$ 8起。

+ 11

樂思教育出版

攤位編號：3E – A02、3E – A12、3D -B36

位於Hall 3的「兒童天地」是家長重點購物的地點之一，位於會場中央、攤位相當顯眼的「樂思、躍思、眾學堂」吸引大批家長駐足揀書，不少人更拖著行李箱及買餸車預備大手掃貨。書商除了繼續推出特選小學練習$99任選2本，今年更加推「全年應援套裝」68折，集齊中英數常四科、上下學期的練習及試卷，共14本練習。另外熱門小學套裝低至71折，買滿4套再減$20。

柏雅

攤位編號：3E-C32

圖書、補充練習$30或$100/4本、英國二手書$10任揀。

+ 5

CLASSROOM

攤位編號：3E-B04, 3E-B12, 3E-B16, 3E-B22

全場小學、中學補充一律單本8折，「精選熱賣小學、中學推介」系列涵蓋中英數三大主科，包括大量熱賣優質補充，買5本以上仲有77折優惠，「課室奪高分自學天書」系列更加多買多折，1本8折、3本/7折、5本以上/ 6折。另設有會展優惠套裝，最抵「激筍狂掃區」$99/5本、「勁減超值任選區」$150/5本、$320/12本、「超值特惠自由選」1本7折、3本62折、5本以上5折，另有＄10特惠換購，奪分必備應試套裝。

+ 6

恆建出版社

攤位編號：3E-B26

立體書、英文兒童圖書出版及代理，今年必掃$ 5圖書及練習、$9立體故事盒、英文圖書$ 15。

+ 5

木棉樹

攤位編號：3E-B32

今年書展推出新書《老鼠郵差去派信》、《老鼠郵差放暑假》、《老鼠郵差坐火箭《奇想藝術館》、《咆哮的媽媽》，定價 $38-$45設有限定優惠，童書全場75折。書展特惠精選書單一百元買四送二，另有特價區$ 100/6本。

AML

攤位編號：3D-D22

精選英文書$ 100/4本、$ 50福袋、迪士尼sketchbook $ 20、Peter Pan、Sleeping Beauty collectors edition $ 39、Marvel填色冊$ 100/3本。

+ 18

皇冠童書館

攤位編號：3D-C32

精選圖書低至每本$ 20起、$ 20、$30、$40及5折專區，另有1、2本8折、3-8本75折、9本或以上7折、人氣圖書《查理九世》62.4本。為答謝各位老師對小皇冠一直以來的支持，書展期間蒞臨小皇冠攤位出示教職員證或填寫簡單資料，即可享有專屬優惠，購買正價圖書，不論本數，一律7折，獲贈敬師禮品包。

+ 1

傑思教育

攤位編號：3C-A02

1-2本9折、3本85折、4本8折、5本或以上75折、like FB再有額外95折。

+ 8

現場不設實體門票銷售

書展門票即日起於快達票、全線7-11便利店及全線Circle K便利店公開發售。電子入場券亦已於01空間電子門票銷售平台、全線7-11便利店、全線Circle K便利店、八達通手機應用程式（詳情請稍後瀏覽八達通網頁）及快達票網站有售。不過家長要注意，為避免現金找續及減少接觸，現場將不設實體門票銷售，只有收費站供入場人士以八達通即時付費入場。

香港書展



展覽日期：2022年7月20至26日

展出地點：香港會議展覽中心

開放時間：（展覽會關閉前45分鐘截止進場）

7月20 - 21日（三至四）：上午10時至晚上10時

7月22 - 23日（五至六）：上午10時至晚上11時

7月24 - 25日（日至一）：上午10時至晚上10時

7月26日（二）：上午9時至下午5時

門票種類：



(1) 成人 $25、小童 $10 （7月20-21日 或 7月22-26日）

*小童適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童

每票只限一人進場一次。凡以正價購買首兩天(7月20或21日) 香港書展門票人士，憑此票可於7月22日(五)、7月23日(六)或7月24日(日)下午7時後，及7月25日(一)下午7時後各免費再進場一次

購買入場門票：https://space.hk01.com/event/62a991c13682a500190844fe/?itm_source=article&itm_medium=hk01&itm_campaign=bookfair2022&itm_content=01space

(2) 電子超級書迷證 $80 （7月20-26日）

每張超級書迷證只限一人使用及進場，持證人士於香港書展 2022 可無限次以特別通道進入會場。

購買電子超級書迷證（7月1日上午09:00開售）：https://space.hk01.com/event/62a991c13682a500190844fe/?itm_source=article&itm_medium=hk01&itm_campaign=bookfair2022&itm_content=01space

備註：【*低至半價換購】 - 優惠適用指定活動門票，以01積分抵扣方式付款。以上優惠價錢均以扣減最多「01積分」後計算所得，以版面顯示計算為準。有關「01積分」的使用條款及細則，請詳閱/terms之相關部分其他請參閱條款及細則。