書展2022｜推介零食世界5大健康小食　無添加劑無加糖啱學生返學

第32屆「香港書展」由即日起至7月26日（下周二）於灣仔會展舉行，家長除了可以入場為子女買課外書及補充練習外，亦可以到位於會展5樓的「零食世界」及「香港運動消閒博覽」展館參觀。「零食世界」展館分為6大主題區，包括「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」，雲集各地名產手信、懷舊小食及自家製食品，下文將為大家精選數款健康小食，家長唔怕小朋友返學無零食喇！

攝影：許珞珩、張瑋婷



水果條

Sun Rype水果條採用100%新鮮果汁，不含防腐劑及添加糖，無化學色素、無香料，亦無任何核果或花生成份，及無麩質，有食物敏感的小朋友亦可食用。水果條共有6種口味，包括士多啤梨、士多啤梨加西瓜、士多啤梨加香蕉、藍莓加紅莓、紅莓、雜莓（雜莓、車厘子、紅莓），含有豐富維他命C，且每條14毫克但只有50卡路里，加上獨立包裝，易於攜帶。

參展商：沛淘國際有限公司

攤位編號：5B-B12

越橘莓乾、藍莓乾

Arctic Natural Products的果乾採用芬蘭野生莓，無添加劑亦無加入任何添加糖。越橘莓含維他命C與抗氧化物質，有助預防心血管疾病、減少尿道炎感染及有助消滅自由基。藍莓則含有豐富花青素及抗氧化物，可幫助預防或舒緩眼睛相關的疾病，及延緩細胞老化，亦可幫助降低血糖及膽固醇。

參展商：宏展（香港）投資有限公司

攤位編號：5B-A02

芝士粒

Moon Cheese純芝士脆脆以100%芝士製造，無糖、無麩質、高蛋白質，以一包3oz的純芝士脆脆為例，就有高達15g蛋白質，而一包2oz的芝士脆脆亦含11g蛋白質。純芝士脆脆採用先進脫水技術，不經油炸，備有「Cheesy Does It 車打風味」、「Rowdy Ranch 洋蔥蒜茸風味」等5種口味，適合喜歡吃脆口小食的小朋友。

參展商：GreenLeaf Enterprise Limited

攤位編號：5B-A03

雪花酥

由Nebu於香港自家工場手工製作的雪花酥不含添加防腐劑，採健康、低糖低脂配方，備有曲奇、抹茶草莓、原味奶香、草莓牛乳、紫火龍果等多種口味，加上每粒獨立包裝，方便小朋友帶返學做零食，或請其他同學吃也可！

參展商：Nebu Limited

攤位編號：5B-A33

蜂蜜糖

來自澳洲的瑪代康澳洲天然食品有限公司，除了出產蜂蜜及蜂花粉之外，亦有製造適合兒童當零食的蜂蜜糖。每粒糖包含蜂蜜的營養，還有助緩解喉嚨不適，舒緩咳嗽，潤喉順氣。

參展商：Leader Management International Limited

攤位編號：5B-C07

營養師：揀選零食要注意糖分及鈉含量

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）表示，家長在選擇零食時，要留意零食中有否額外添加糖，或是來自食物本身的糖分，因此相對沒有額外添加糖可算是較健康。

「當中值得注意游離糖的含量，吸收過量會引致蛀牙、肥胖、過度活躍及專注力不足。游離糖（Free sugars）是指所有由製造商、廚師和消費者在食物添加的單糖和雙糖，學童3歲至11歲對吸收糖份，特別是游離糖也有分別。3歲吸收游離糖不多於30克、11歲是50至60克一日， 所以學童每日建議攝取量平均值是30至50克。糖分過多除了容易影響小朋友吃正餐的胃口之外，亦提升蛀牙風險，亦有研究顯示小朋友吃得太多添加糖，容易影響情緒、有過度活躍。」

除此之外，鈉含量是揀選零食的重要因素。李杏榆指出，小朋友吸收過量鈉質會影響正餐胃口及引致高血壓，「對於4至6歲小朋友，每日上限是1200毫克，7至11歲是1500毫克一天，所以家長要注意會否吃一包零食已經超標。鈉質太多的、鹽味太重，家長可注意是否來自味精添加劑、 調味料。太多的鈉質會引致容易有高血壓、特別是家學童高血壓的數字是持續上升，所以家長要注意因為小朋友的胃很細，你給他過多零食就會影響正餐 ，最後影響整體的營養吸收。」

李杏榆建議，家長選擇小食時可揀選獨立包裝或小包裝，避免小朋友在不知不覺間過量進食。她亦強調，家長揀選零食除了留意其總糖分及鈉含量外，還有反式脂肪及防腐劑。

香港書展



展覽日期：2022年7月20至26日

展出地點：香港會議展覽中心

開放時間：（展覽會關閉前45分鐘截止進場）

7月20 - 21日（三至四）：上午10時至晚上10時

7月22 - 23日（五至六）：上午10時至晚上11時

7月24 - 25日（日至一）：上午10時至晚上10時

7月26日（二）：上午9時至下午5時

書展門票即日起於快達票、全線7-11便利店及全線Circle K便利店公開發售。電子入場券亦已於01空間電子門票銷售平台、全線7-11便利店、全線Circle K便利店、八達通手機應用程式（詳情請瀏覽八達通網頁）及快達票網站有售。不過家長要注意，為避免現金找續及減少接觸，現場將不設實體門票銷售，只有收費站供入場人士以八達通即時付費入場。

門票種類：



(1) 成人 $25、小童 $10 （7月20-21日 或 7月22-26日）

*小童適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童

每票只限一人進場一次。凡以正價購買首兩天(7月20或21日) 香港書展門票人士，憑此票可於7月22日(五)、7月23日(六)或7月24日(日)下午7時後，及7月25日(一)下午7時後各免費再進場一次

購買入場門票：https://space.hk01.com/event/62a991c13682a500190844fe/?itm_source=article&itm_medium=hk01&itm_campaign=bookfair2022&itm_content=01space

(2) 電子超級書迷證 $80 （7月20-26日）

每張超級書迷證只限一人使用及進場，持證人士於香港書展 2022 可無限次以特別通道進入會場。

購買電子超級書迷證（7月1日上午09:00開售）：https://space.hk01.com/event/62a991c13682a500190844fe/?itm_source=article&itm_medium=hk01&itm_campaign=bookfair2022&itm_content=01space

備註：【*低至半價換購】 - 優惠適用指定活動門票，以01積分抵扣方式付款。以上優惠價錢均以扣減最多「01積分」後計算所得，以版面顯示計算為準。有關「01積分」的使用條款及細則，請詳閱/terms之相關部分其他請參閱條款及細則。