港鐵內地製新八卡列車模擬緊急情況訓練　變速致關門夾傷職員手指

港鐵內地製新八卡列車（Q-Train）昨日（18日）發生工業意外。港鐵表示，昨日上午，個別車長及車站管理主任於九龍灣車廠按既定指引進行新八卡列車訓練，模擬緊急情況下駕駛列車，懷疑在行車途中變速時引致駕駛室與車廂之間的通道門關上，令一名車站管理主任尾指不慎被夾門縫受傷。



港鐵指該名職員今早（19日）出院，現正在家休息。而該公司正調查事件，並指會於安全簡報中提醒受訓員工避免靠近車門。



港鐵表示，昨日訓練時列車以手動模式限速駕駛，懷疑在行車途中變速時引致駕駛室與車廂之間的通道門關上，令車站管理主任尾指不慎被夾門縫受傷。港鐵指事發後現場職員即時為受傷員工止血及召喚救護車，並陪同該名職員送院治理。

有報道指，早前試車時已有前線員工向港鐵反映Q-Train駕駛室門的重量比其他列車駕駛室門重，擔心有安全問題，建議港鐵更改設計。港鐵回應稱新八卡列車的駕駛室通道門設計，當中考慮了操作和技術要求等不同因素，該公司亦有定期就車務營運事宜包括列車設計考量與員工代表進行溝通。

港鐵於2015年從中國南車青島四方機車車輛股份有限公司，購買93列8卡列車，取代多條鐵路線的列車，包括荃灣線及港島線的英製列車。早前港鐵於業績公告中透露，決定分階段為上述中國製列車，配備現有舊信號系統「SACEM系統」，預計首列新列車於2022年投入服務。