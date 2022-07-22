國泰退休宴爆飯聚群組　消息指12人中招　國泰認數人染疫惟無違規

本港單日確診數字突破4,000宗，因機組人員豁免檢疫引爆第五波疫情的國泰航空，近日再有後勤職員，疑因聚餐爆發感染群組。

《香港01》接獲國泰內部消息，稱多名職員於7月5日參加一名女經理，於荃灣西如心酒店舉行的退休宴。結果事後出現感染群組，消息稱，感染人數或多達12人。事件更於近期相關部門有人離職才曝光。

國泰航空回覆《香港01》查詢時，承認曾有員工參加7月5日的私人宴會後確診，其後再有數名員工相繼確診，但未有提供確實染疫人數。國泰稱，經內部調查後，確認涉事員工有遵守政府防疫措施和公司指引，及在指定時間內上報，不涉任何違規行為。

《香港01》就事件，連日向衞生署衞生防護中心查詢，惟至今未有回覆。



部門經理荃灣設退休宴 多名參加者確診

有知情人士向《香港01》透露，國泰環球客戶服務中心（Global Contact Centre）一名女經理退休，同事安排於7月5日，在荃灣西如心酒店為其慶祝榮休。惟有參與退休宴的國泰職員，在3日後、即7月8日檢測陽性，其後相繼有其他當日在席的職員陸續確診。消息人士向《香港01》透露，事件中染疫人數或多達12人。據了解，事件因早前另有同事離職，於國泰人事部離職面試中揭發，管方才得悉出現爆疫。

翻查衞生防護中心每日確診大廈名單，荃灣西如心酒店於7月9日曾被列作確診大廈，顯示曾有確診者到訪，日期與事件發生時間相符。

荃灣西如心酒店。（荃灣西如心酒店網頁圖片）

國泰認「數名」員工參加私人宴會後確診 無交代確實人數

國泰回覆《香港01》查詢時指，承認有員工於7月8日檢測陽性，其後幾天再有數名員工相繼確診。國泰指，涉事員工均承認，在7月5日曾參加同一個私人宴會，但並無透露染疫確切人數，亦無回覆是否消息稱的多達12人。

國泰發言人強調，經內部調查，已確認相關員工已遵從政府的防疫措施和公司指引，並沒有任何違規行為。發言人續稱，涉事員工聚餐當日，均有遵守社交距離規定，在參加活動前接受快測、使用「安心出行」程式及疫苗通行證。

確診員工獲安排居家或檢疫設施隔離

國泰又指，有關確診個案均在指定時限內上報公司管理層、集團醫療部門及呈報衞生署衞生防護中心，確診員工已被安排居家或在檢疫設施接受隔離，國泰亦為他們提供適切的支援和協助。

國泰強調，所有員工除獲醫學豁免外，均已接種三劑疫苗，相關部門的管理層會定期更新整體同事的確診概況，而員工若感不適或懷疑有感染風險，可選擇在家工作。

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