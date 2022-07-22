疫情．最新｜名校軒尼詩道官立小學、聖保祿幼兒園等有班級要停課

確診個案連續第二日破四千宗，本港今日（22日）增加4270宗確診個案，包括180宗輸入，多6宗死亡個案。學校呈報442宗個案，有8間學校因有班級爆發要停課一周，包括名校銅鑼灣軒尼詩道官立小學、聖保祿幼兒園等。



昨日疫情總覽：

【17:45】疫情反彈，今日（22日）葵青區、油尖旺和九龍城區，再有多幢住宅大廈被驗出污水呈陽性，涉及尖沙咀豪宅The Austin、Grand Austin和港景峯，以及啟德私樓Oasis Kai Tak和天寰等。政府將向有關地點的居民、清潔工和物業管理員派發合共約24萬個快速測試套裝。

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【17:05】深水埗白田邨麗田樓今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（23日）上午約十一時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:57】醫院管理局總行政經理李立業表示，因應現時留醫病人已超過1200人，今日新增留院病人上升到170人以上，醫管局應對已進入第二階段，疫情持續升溫，對公院服務構成影響，雖已預備人手、病床，疫情再發展，無可避免會影響更多非緊急服務，大家勿掉以輕心，未打針要盡快打針，加強保護，染疫可減重症及死亡風險。

【16:52】今日新增442宗呈報個案，涉340間學校，包括365名學生及77名教職員，有194間學校在過去7天有2宗或以上個案，建議以下8間學校的個別班級停課一周：

1)位於九龍城雅息士道的國際英文幼稚園：NURSERY LILY下午班，有13學生，有1老師及1個學生確診

2)銅鑼灣軒尼詩道官立小學：2R 班有24學生，三位學生確診

3)保良局羅氏信託學校：90班因為特殊學校，只有5個學生，難戴口罩，1人確診，其他學生要停課

4)香港浸信會聯會西北扶輪舍幼稚園：位於將軍澳，K3高愛班有17人，2人確診

5)佛教慈敬學校：5C班有24人，3人確診

6)聖公會青衣主恩小學：6A班 33人中有4人感染

7)聖保祿幼兒園：N3A班，34人中有2 學生及1老師確診

8)啟思小學：1A 2班，26名學生中有3人確診

【16:44】增加6宗死個案，齡介乎72至97歲，均非院舍長者，一位打一針，兩位打兩針，兩位打三針，一位無打針。

1)72歲女性，有高血壓、糖尿，冠心病、心臟衰竭，7月21日博愛急症入院，在家中不醒，發覺心臟休克，家人有快測陽性，是緊密接觸者，到急症快測都是陽性，入院篩查核酸檢測陽性， CT值13.6，搶救無效，隨後凌晨6點死亡

2)89歲男性，打2針，有腎衰竭、腦退化，病人的兒子快測陽性，本身在7月7日經屯院入院，檢測陽性， CT值低約14，開特效藥，隨後病情穩定，7月13日轉去北大嶼感染控制中心，炎症指數高，有開抗生素，18號轉差，血氧跌，7月22日死亡

3)78歲男性，有血壓高、糖尿、肺氣腫，7月14日經長洲醫院急症入院，發燒、氣促，當時快測陽性，CT值約20，入院到東區醫院，7月20日死亡

4)78歲女性，無打針，腎衰竭及中風， 7月6日快測陽性，東區醫院入院，7.14出院繼續家居隔離，女兒確診負責照顧。7月15日情況不適，急症室再入院，7月21日死亡

5)95歲女性，已打3針，有高血壓、冠心病、哮喘、腦退化，7月13日威院急症室入院，有氣促入院，肺花，7月21日死亡

6)97歲女性，已打3針，有高血壓、糖尿、腦退化，7月21日下午去瑪嘉烈急症室，當時在家暈倒，之前發燒4日，已沒有心跳、脈搏，同下午死亡

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（22日）增加4270宗確診個案，包括180宗輸入，多6宗死亡個案。

【10:27】澳門昨日（21日）24小時內新增5宗陽性個案，全部在紅碼區和醫學觀察酒店管控中發現，沒有個案從社區中發現；自6月18日起累計共1,800宗病例。第13輪全民核酸檢測已於今（22）日早上8時開始。

【09:50】本港確診個案升破4000宗，呼吸系統科專科醫生梁子超今早（22日）在電台節目上指，近來確診個案多，當局的追蹤、防控工作有些吃力，或令疫情持續反彈，並指出現時變異病毒在社區擴散，若這些個案每星期或兩星期倍增，料五至十星期後令確診個案有機會達五位數字。

【09:34】本港疫情升溫，政府公布加強院舍員工檢測及收緊訪客探訪要求， 其中訪客須提供探訪前48小時內的核酸檢測陰性證明。安老院舍經營者﹑安老事務委員會委員李輝指，新要求下，年長探訪者或有困難；就員工要自行採樣，業界也憂慮樣本的準確度，期望當局考慮安排專人上門採樣。

▼2月21日 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼



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【08:22】香港仔鴨脷洲邨利滿樓今早完成圍封強檢，其間1933人接受檢測，當中發現19宗陽性檢測個案。

▼7月19日，彩虹邨丹鳳樓圍封強檢▼



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▼7月21日確診大廈名單▼



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▼7月21日強制檢測公告▼



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▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



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▼7月21日 勞福局局長孫玉菡在教育及職業博覽談及院舍檢疫安排▼



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▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼

