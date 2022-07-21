確診大廈︱增2127幢　天壐、貝沙灣、比華利山別墅等上榜

本港疫情反彈，衞生防護中心今日（21日）公布，新呈報2127幢確診大廈。新界區共有1195幢，當中沙田玖瓏山、大埔比華利山別墅、白石角海日灣、雲滙等、香港黃金海岸上榜。九龍區有半山壹號、天璽、一號‧西九龍、觀月．樺峯等；港島區有荷李活華庭、貝沙灣、囍滙等。



▼新界區確診大廈▼



新界區共有1195幢，當中沙田佔最多有213幢，分別為天宇海 2A 座、名城 1 期 2 座、名城 1 期 5 座、名城 2 期 5 座、名城 3 期 5 座、玖瓏山日瓏閣 2 座、迎海 2 座、迎海 3 座、迎海．駿岸 8 座、香港中文大學崇基學院文質堂等；大埔有123幢，包括天鑽 3 座、天鑽 7 座、天鑽 16 座、比華利山別墅湖景道、白石角海日灣 10 座、海日灣 2 期 9 座、海日灣 B1 座、海日灣 II 12 座、雲滙 1 座、雲滙 2 座、雲滙 9 座等。

▼新界區確診大廈▼



日出康城多幢出現確診

西貢有144幢，分布Monterey 3 座、日出康城 Grand Marini 2B 座、日出康城 Malibu 2A 座、日出康城 Malibu 2B 座、日出康城 Marini 3A 座、日出康城首都 3 座、日出康城首都 6 座、日出康城領都 6 座、日出康城領都 7 座、日出康城領都 8 座、日出康城緻藍天晶巒、日出康城緻藍天翠堤、日出康城緻藍天鑽岸、傲瀧 A 座等。

元朗有195幢，包括Grand Yoho 2 座、Grand Yoho 3 座、Grand Yoho 10 座、Wetland Seasons Park 16 座、Wetland Seasons Park 別墅、Yoho Midtown M2 座、Yoho Midtown M6 座、Yoho Midtown M7 座、Yoho Town 8 座；屯門有幢132，當中有Oma Oma 2A 座、香港黃金海岸 16 座。

▼九龍區確診大廈▼



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九龍區天寰天海匯、觀月．樺峯上榜

九龍區共有637幢，九龍城有114，分別是The Grand Blossom、天寰天海匯 3 座、天鑄 8 座、半山壹號 21 號、啟德 1 號 2 期 3 座、啟德 1 號 5 座、皓畋 8 座、維港．星岸 5 座、香港理工大學學生宿舍賽馬會樓；油尖旺有95幢，包括Grand Austin 1 座、The Austin 5 座、天璽天鑽璽、天璽月鑽璽、天璽彗鑽璽；深水埗有118幢，有一號‧西九龍 2 座、丰滙 1 座。觀塘有197幢，分布曦臺 1 座、觀月．樺峯。

港島區共有295幢，中西區有46，有域多利道 60 號、荷李活華庭 B 座；東區137；南區87幢，有貝沙灣 6 座；灣仔25幢，York Place有畢拉山道 111 號J 座、2 座。

▼7月21日確診大廈名單▼

