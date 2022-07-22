11歲女童回家被尾隨非禮　積犯被捕稱女生令他興奮　官問加刑情況

曾有多次非禮前科的男積犯，出獄後在街流連「睇女仔」，聲稱被一名11歲女學生所吸引，並尾隨她上樓，並想箍頸把她拖入後樓梯，期間有用手肘壓女童胸部，女生大叫下積犯逃離現場。積犯今（22日）在高等法院承認1項非禮罪，他被捕後向警方直認犯案，更稱覺得女學生都很吸引，令他很興奮，他當日性侵女童後亦覺得很刺激，不能控制自己。法官追問法庭曾促律政司考慮相慣犯加重刑罰的情況，促控方跟進並報告，把案件押後至10月4日判刑，並會索閱被告的精神科報告。



被告張國業，43歲。庭上透露，被告曾有八次刑事紀錄，涉及11項控罪，其中5項屬同類。他於2014年因非禮罪，於高等法院被判囚6年8個月。被告於2018年2月出獄，之後居於中途宿舍。

被告上次上庭已有官促修例

法官黎婉姫問及，法官杜麗冰於上一宗案件判刑時，促請律政司考慮修例，對相類慣犯處以更嚴厲懲罰，黎官問及相關進度，並要求控方就此提交書面陳詞。

女童X回家途中遇上被告

案情指，身穿校服的女童X於2019年11月5日下午放學回家，她扺達葵盛西邨時，和被告乘搭同一部升降機。X步出升降機後，被告尾隨，之後突從後伸手箍X的頸，手肘按壓她的胸部。X感到被告想把她拖走，感驚慌並大叫。被告鬆手，逃離現場。X馬上跑回家，致電母親告知事件並有報警。

被告直認犯案令他覺得很刺激

被告於2021年1月12日在更新之家被捕。被告在錄影會面稱，當日在葵盛西邨獨自徘徊「睇女子」，特別是小學女學生。他覺得女學生都很吸引，會令他很興奮。他承認非禮X，又稱非禮後得覺得很刺激，不能自制。

案件編號：HCCC256/2021