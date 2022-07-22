地盤工藉詞度身非禮少女　第9次犯同類案　官指構成社會風險囚4年

已婚地盤工向一名18歲女學生自稱時裝公司代表，指對方適合當模特兒，以度身為由對女生大肆非禮，包括舔其胸部，他早前認罪，並揭這已是他第9次以相類手法犯罪，案件今(22日)在區域法院判刑，法官透露案中女事主是文憑試考生，應考前一星期遇上事件，對她考試亦做成一定影響，又指被告犯案手法惡心，案情非常差劣，認為他只為滿足個人性慾，考慮到被告對社會做成一定風險，認罪亦要入獄4年。



辯方替被告鄔文豪（47歲）求情時透露，精神科報告指被告沒有精神問題，心理報告則指被告重犯機會高，建議他接受心理治療。

被告鄔文豪第9次以相類手法非禮年輕女子，認罪亦被判囚4年。(資料圖片)

計劃周詳帶備工具

法官判刑時指，被告犯案有周詳計劃，先訛稱是時裝公司代表，並帶備工具以取得女事主X的信任。被告更向精神科醫生表示，因X原本穿著校服，難以脫掉，遂要求對方返家，換上短袖上衣及短褲。

事件長達2小時令事主受驚

此外，被告的侵犯行為惡心，即使X著被告停手，被告為滿足自己的性慾，仍繼續侵犯。法官認為，X在案發的兩小時非常驚恐。

法官引述X的創傷報告，透露她自責案發時相信被告，而事件影響她的安全感。X在案發後1星期應考文憑試，這次恐佈的經歷亦影響其表現。

過往事主全是年輕女子

法官又形容被告的案底差劣，本案已是他第9次以扮星探或類同情況犯案，事主全是年輕女子。法官考慮被告對社會構成的風險，強調需保護公眾，最終決定判囚4年。

女事主在深水埗步行回家時遭被告尾隨。（鄧穎琳攝）

叫事主回家換短袖衫短褲

案情指，X於2021年4月22日下午近1時，由X港鐵深水埗站步行回家，被告尾隨至X居住的大廈。他在梯間截停X，訛稱自己是時裝公司經理，對方適合擔任模特兒。被告把X帶到另一層梯間，並拿出紙筆，以軟尺量度X的胸、腰、臀等，又要求X返家換上短袖上衣及短褲，再返回梯間。

藉詞作敏感度測試舔事主胸

被告繼而稱進行「敏感度測試」，要求X拉高上衣及解開胸圍以露出胸部，被告則用手指按壓X的胸部約5分鐘，並叫X以0至10度表示其痛感，他之後又以舌頭舔X的胸。

事主曾多番要求離開

被告又要求X拉低短褲和內褲，張開腿而不要看他，並用手指觸摸及舔她私處。X多番表示不要及要求離開。被告在X整理好衣服後，尾隨X至家門才離開，而X向母親透露事件後報案。

案件編號：DCCC 873/2021