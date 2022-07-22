網上情緣騙案｜女子愛上貓奴「新加坡設計師」　買虛擬幣失130萬

警方新界南總區防止罪案辦公室推出2022年第二季《騙紙．騙止》，在今年4至6月，區內發生最多騙案為網上購物騙案涉及451宗，而損失金額最高為投資騙案，涉款5,800萬元。當區今年5月發生一宗「網戀投資騙案」，一名「新加坡籍設計師」以養貓為名，欺騙一名女受害人感情，遊說她投資虛擬貨幣，最終她「人財兩失」，損失130萬元，受害人呼籲說：「如果網友叫你投資，就唔好再聯絡佢。」



今年4至6月投資騙案涉款5800萬

新界南總區在4至6月期間，接獲最多網上購物騙案，有451宗，其次為求職騙案229宗，投資騙案139宗，電話及援交騙案110宗。當中損失金額最高為投資騙案，涉款5,800萬元，其次為求職騙案，涉款3,900萬元。

投資虛擬貨幣賺兩成利潤作甜頭吸引入局

新界南總區在今年5月，接獲一宗「網戀投資騙案」，受害人A女士指收到一名自稱新加坡籍室內設計師的訊息，問她是否有興趣養貓，又會向她發放養貓相片，不時會主動關心，令A女士無意中「愛上咗佢」。

設計師其後遊說她安裝一個投資虛擬貨幣程式，A女士注資1萬元後便賺取兩成利潤，設計師再遊說合資，她用盡積蓄及向朋友籌錢，當她想提取利潤時，卻被指涉及洗黑錢、要收取「公證金」、稅務費等，最終透支了五張信用卡，損失超過130萬元，她寄語市民：「如果網友叫你投資，就唔好再聯絡佢。」

▼警方2018年「慎防交友陷阱」宣傳片截圖▼



+ 4

暑假季節 慎防「刷單賺佣」騙案

另外，不少青年會趁暑假尋找暑期工，新界南總區提醒，現時「刷單賺佣」求職陷阱盛行，在網上社交平台以低門檻和優厚待遇吸引求職者，騙徒聲稱以營造網店鎖量效果，指示受害人將指定貨品加入平台購物車，將貨款存入指定戶口，但當受害人想取回本金及利潤時始知受騙。