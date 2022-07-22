澳門疫情｜增5宗陽性　累計1,800宗　第13輪全民檢測今早展開

澳門疫情回穩，確診個案回落至單位數，昨日（21日）24小時內新增5宗陽性個案，全部在紅碼區和醫學觀察酒店管控中發現，沒有個案是從社區中發現；自6月18日起累計共1,800宗病例。第13輪全民檢測今早展開。



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截至今早（22日）8時，通過流行病學調查共跟進22,525人次，其中核心密切接觸者3,518人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）12,215人，次密切接觸者1,340人，一般接觸者256人，陪同人員783人。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，第12輪全民核酸檢測已結束，採樣669,234人次，已有檢測結果，維持1管混樣樣本呈陽性，經單樣檢測發現1人呈陽性，其餘呈陰性。

第13輪全民核酸檢測則於今早8時開始，每名居民可獲發10個KN95 口罩及5 個快速抗原檢測套裝，當局呼籲市民積極響應，儘快預約儘早完成全民核檢。