疫情｜增414宗學校呈報個案　涉335間　多2間學校有班級停課一周

新冠疫情持續升溫，今日（21日）本地確診個案破4,000宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校新增414宗呈報個案，涉及335間學校，包括330名學生，建議兩個學校的個別班級停課一周，分別為香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校，及順德聯誼總會梁李秀娛沙田幼稚園。

另外，九龍醫院康復科病房有再多三名病人確診，至今有六名病人及一名員工確診。



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張竹君表示，今日新增4,076宗本地確診個案，以及299宗輸入個案，並新增414宗學校呈報個案，包括330名學生及84名教職員，涉及335間學校，當中78間為幼稚園或幼兒中心、143間小學、108間中學，以及6間特殊學校。

過去七天有193間學校出現兩宗或以上的個案，並建議兩間學校的個別班級停課一周，包括香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校的5A班，在全班25人中，有三人確診；順德聯誼總會梁李秀娛沙田幼稚園的K3B班則全班28名學生中，有三人確診。

院舍方面，博愛醫院賽馬會護理安老院出現兩宗個案，分別於昨日及今日檢測後發現陽性，有密切接觸者須要檢疫。對於政府擬收緊院舍防疫措施，包括員工由現時兩星期一次核酸檢測加密至每星期一次，張竹君表示，當社區個案上升，院舍所受的影響亦增加，即使很多院友不會外出，而外出的員工都已接種疫情，但Omicron傳播力勁，打針對防範感染的作用有限，仍有可能將病毒帶進院舍。她表示，長者抵抗力差，感染後有一定機會重症或死亡，認為加密檢測有好處。

另外，日前九龍醫院康復科病房出現個案。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，再有三名病人確診，已轉至聯合醫院接受治療，現時情況穩定，累計六名病人及一名員工確診。