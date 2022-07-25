港鐵斥逾百萬元成立全港首批混合實景訓練中心　隔空訓練維修鐵路

近年隨新鐵路線啟用，港鐵網絡日趨龐大，維修保養工作需求日增。為保持鐵路系統長青及安全可靠，港鐵斥資150萬元於去年10月引入一套混合實境 (Mixed Reality, MR) 系統，學員無需身處車廠，透過虛擬實境亦有如置身現場，學習維修方法。

港鐵車務訓練主管梁耀輝表示，港鐵是全港首批引入該套訓練方法的機構，學員只需戴上智能眼鏡，在學習維修訓練時，無需觸碰實物，節省人力物力，避免在低壓配電設備等訓練中產生意外，有助減低學習風險。

有學員更指，系統有如電影「Iron Man」，在現實可見到電影內的高科技，有助學員深入學習維修部件。港鐵學徙訓練計劃有良好晉升階梯，呼籲有興趣的應屆DSE畢業生入行。



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無需觸碰實物 虛擬實景學維修

港鐵新引入的微軟 Hololens 2混合實境 (Mixed Reality, MR) 設備，現時主要用作維修訓練。根據微軟網頁顯示，該設備在工程及營造業方面，可加快設計步調、降低重工發生率；員工因此可及早確定風險，並熟習施工建造的設計與安裝條件。

梁耀輝說，以往列車維修訓練，需要學習列車部件組成，亦包括零件裝嵌等知識，可能要到工場實地考察或接觸實物。他指，學員學習維修列車時，要避免誤碰實物導致觸電，透過新系統，在訓練中就不用擔心毀壞實物。

透過新混合實境系統，港鐵學員利用可感應手勢指令的智能眼鏡，可看到系統模擬出列車的車底轉向架、集電弓及高壓電系統等影像，可方便學員熟習部件的組成，提高訓練效率。港鐵導師及學員更可透過感測器、顯示器及環繞音效等，戴上眼鏡便可透過眼神、語音及手勢等互相交流，提升學習體驗。

學員戴上能感應手勢指令的智能眼鏡，透過系統能模擬出車底轉向架、集電弓及高壓電系統等影像。（鄭嘉惠攝）

梁耀輝說，目前混合實境訓練中心共提供三種訓練模式，透過不同模式，可安排學員接受不同類型的訓練。

1. 互動觸控電視訓練模式

學員跟隨導師指示，同時將觸控式大屏幕上展示的列車轉向架及集電弓「拆開」及「旋轉」，使較複雜設備裡的細小零件仔細呈現學員眼前，學員能透過多角度觀察從而了解設備的構造。



2. Hololens 2 混合實境訓練模式

學員戴上智能眼鏡，只需透過眼鏡和手指執行指令，便可輕易「拆開」列車及學習不同部件的名稱與功能，讓學員如同親歷車廠內的現場環境；導師及其他學員亦可透過訓練室內的觸控式大屏幕，即時觀察整個過程。



3. 自學訓練模式

訓練模式如「助教」，學員可戴上智能眼鏡，完成電路板測試。學員可即時根據 系統提供的支援及指示，修正及解決因難。



梁耀輝續說，新技術可幫助學員在實際操作前，在像真度極高「接近現實」的安全環境中學習，並有機會反覆操練，讓維修工作更安全及到位。

學徒：「好似Iron Man」

入職港鐵學徒一年的阿康表示，新系統「好似Iron Man 咁，拍戲都有好多呢啲畫面，𠵱家我哋係真實使用。」另一名港鐵學徒阿偉，中六畢業後便加入港鐵成為學徒，他說，港鐵學徒訓練計劃給予很好的培訓，亦有豐富的晉升機會，認為其他有興趣的應屆DSE畢業生可以考慮。

港鐵學徒訓練計劃包括鐵路安全規則及鐵路系統，虛擬實景練習；工場安全及實務訓練 (包括電子、電氣及機械工場)；專業鐵路系統維修訓練 (包括架空天線、訊號及通信系統、軌道、鐵道車輛及車站設備)等。