創科局局長孫東稱未來數年香港「由治及興」　對創科發展尤為關鍵

香港理工大學85周年校慶,今日(16日)舉行理大創科開放日開幕式,創新科技及工業局局長孫東出席儀式致辭時提及,理大一直支持創科發展,具重要角色。他表示,未來數年香港將「由治及興」,對創科發展更是關鍵時期;而國家在《十四五規劃綱要》支持香港成為國際創新科技中心,政府也作出承諾會推動創科發展,期望包括學術研究界在內的各界未來繼續為香港創科發展貢獻



創新科技及工業局局長孫東上任後連日來出席活動



創新科技及工業局局長孫東致辭指,今年是理大85周年校慶,出席儀式別具意義,因為理大過去一直很支持香港的創科發展,具重要角色,而香港近年出現不少初創公司,當中也有不少「獨角獸(泛指成立不足10年、估值逾10億美元而未上市的初創企業)」。他亦期待理大、學術研究界、以致商界等繼續貢獻,幫助香港成為國際創新科技中心。

7月16日 理大創科開放日開幕式



他續指,未來數年是香港關鍵的時間,本港將踏入「由治及興」階段,對創科發展相當重要;而國家在《十四五規劃綱要》支持香港成為國際創新科技中心,港府亦已作出相關承諾,會培養創科人才、推動業內生態圈發展、加速再工業化及深化與內地創科合作,推動本地創科發展,令場香港成為國際創新科技中心。

理大創科開放日



香港理工大學校長滕錦光表示,放眼未來,理大會與政府及社會各界緊密合作,繼續研發創新科技,並培養人才,支持香港及大灣區的創科發展,最後以理大校訓「To learn and to apply, for the benefit of mankind」作結。

理大