創科局孫東稱盡力培訓本地生物科技人才　業界向特首提產業建議書

香港生物醫藥創新協會今日（14日）就出版書刊《香港生命科學故事2022》舉行發布會，並在會上發表致行政長官的推動香港生物科技創新產業建議書。創新科技及工業局局長孫東在致辭時指，現屆政府會繼往開來，繼續支持業界發展，相信香港有能力在生命健康科技發展方面，貢獻國家所需。



香港生物醫藥創新協會發布新書分享本地公司經驗

香港生物醫藥創新協會會長盧毓琳指，《香港生命科學故事2022》集結30間本地生物創新科技公司的故事及經驗，涵蓋範疇包括人工智能醫療、生物製藥、醫療保健、中藥等，期望藉此描述現時業內狀況，吸引大眾關注。

生物科技創新產業建議書倡設生物科技產業信息索引平台

該會也發表致行政長官的推動香港生物科技創新產業建議書，書中提出的建議包括：改革新藥註冊制度、提升產業基礎設施、建立生物科技產業信息索引平台、改善營商環境、推動中醫產業發展等。

孫東指生物醫療技術是其專業 活動致辭形容有回家的感覺

創新科技及工業局局長孫東致辭時指，生物醫療技術是他專業，對今日活動涉及的議題感興奮：「有回家的感覺。」

他提到，港府過去投放不少資源在創科方面，加上業界的努力，為香港的創科發展打好基礎；現屆政府會繼往開來，繼續支持業界發展。他表示，香港具科研基礎，創科發展亦獲國際肯定，如十四五規劃所寫，相信香港有能力在生命健康科技發展方面，貢獻國家所需。

生物科技界求才若渴 孫東指會繼續提升香港優勢

他續提到，港府將在落馬洲、科學園設立生命健康科研中心；亦將繼續提升本地設備、大學教研量等，以提升本港的優勢。而業界在疫情下迅速發展，求才若渴，孫東稱政府會盡力培訓本地人才，並吸納海外人才。