李家超上任15日三度出席創科活動　中聯辦譚鐵牛：感覺你天天參加

香港科技創新聯盟今（15日）舉行成立儀式，特首李家超、中聯辦副主任譚鐵牛、創新科技及工業局局長孫東等出席。李家超發言稱上任十五日，這次是第三次出席創科主題相關活動，獲得全場鼓掌，他指自己重視香港創科發展，會身體力行支持。譚鐵牛發言時，笑稱感覺李家超「天天在參加創科活動」，自己已陪李家超參加了好幾場，看到新一屆政府全力推動創科的決心。



李家超提到國家主席習近平「七一」考察科學園，國家已將支持香港發展成國際創科中心納入「十四五」規劃，香港創科發展獲得中央明確肯定及支持。李家超表示，會帶領香港全力及全速推動創科發展，推進香港和大灣區城市產業鏈結合與優勢互補，建設更蓬勃的創科生態圈，加快智慧城市發展，將香港構建成國際創科中心。

譚鐵牛則對新成立的香港科技創新聯盟提出幾點希望，包括加強與政府、產業和學界溝通，凝聚力量，發揮橋樑作用；加強與内地特別是大灣區城市的創科協同；在香港發展成國際創科中心上建言獻策；加強創科教育及培養人才。