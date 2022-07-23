消費券｜DQ上訴攻略　服務中心延開放至8.13　收短訊2周內須申請

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go】今日（23日）是消費券轉會及新登記最後一日，不少被DQ（取消資格）的市民「趕尾班車」，到消費券臨時服務中心尋求協助。其實政府早前宣布，8間臨時服務中心延長開放至8月13日，在收到短訊後的14日內可申請覆檢，即有關市民無須於今日湧到中心排隊，亦可選擇郵寄、電郵、傳真等方式遞交申請，六周內將獲發書面結果通知。



此外，財政預算案及稅務政策組主任王學玲早前便提到，上周已向24萬人發出DQ短訊，強調發放至市民最新提供的電話號碼。「其實自己應該記得係咪曾經做過法定聲明，以永久離開香港做理由攞強積金。記得有，但冇收到就可以打去熱線聯絡秘書處睇情況。」下文將介紹申請覆檢所有方式、時限及所需證明。



消費券覆核申請表格下載

消費券計劃秘書處8間臨時服務中心地址、開放時間及預約熱線一覽

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24萬人因聲明永久離港被DQ 覆檢期限為收短訊起計14日

政府為新一輪消費券更新門檻，任何「永久離港」或「有意圖永久離港」的港人，將被取領取資格，最終有多達24萬港人，因曾聲明永久離港提取強積金，獲發短訊通知，覆檢限期僅得14日。惟有部份人士近年已回流本港，或因其他原因並無離港卻提取強積金，因此當時旺角始創中心的消費券秘事處，被申請覆檢的市民逼爆。

其實政府於本周四曾公布，包括旺角始創中心的消費券秘書處在內的8間臨時服務中心，將延長開放至8月13日。辦公時間同為周一至周六，上午9時至下午6時，公眾假期除外。

申請覆檢後六周內將獲結果通知

除了親身上門填寫表格及提供證明外，市民亦可在消費券網站下載，或致電185000索取「覆檢申請表格」，於收到DQ短訊的14日內，連同相關文件遞交，包括郵寄、電郵、傳真等方式。

1. 郵寄到香港郵政總局郵政信箱185000號「消費券計劃秘書處」

2. 傳真（號碼3106 0701）

3. 電郵（enquiry@consumptionvoucher.gov.hk）



政府指，秘書處收到覆檢申請後，會以短訊確認收到申請，又指在一般情況下，將在六周內以書面通知申請人其覆檢結果。

王學玲︰上周已向相關人士發出短訊通知DQ

財政預算案及稅務政策組主任王學玲，於本周一（18日）在新城電台的節目表示，上周已向24萬名相關港人發出短訊。截至7月16日，已收到約3萬個覆檢申請，逾一半透過臨時服務中心申請，當中1/3為旺角消費券秘事處。她強調，申請人的期限達14日，強調若資料不足，秘書處將聯絡補交資料︰「唔使一定去旺角個秘書處。」

對於有市民稱沒收到短訊通知，王回應指，短訊發放往市民登記消費券時，所提供的聯絡電話︰「如果真係冇收到短訊，其實自己應該記得係咪曾經做過法定聲明，以永久離開香港做理由攞強積金。記得有，但冇收到就可以打去熱線聯絡秘書處睇情況。」

政府籲無須付費向入境處申請出入境紀錄

至於在港生活證明方面，王學玲便於上周五（15日），在電台節目提醒市民，不必付費向入境處申請出入境紀錄，稱糧單、強積金供款、公立醫院求診紀錄等，均視為證明，秘書處盡量寬鬆審視情況。

財政司司長陳茂波早前亦在網誌中表示，銀行月結單、稅單、糧單、租單、電話費單、水電煤收費單、就診紀錄或醫院覆診紙等，亦可作證明，並強調當局會以寬鬆態度，及盡量便民的方式處理。他又強調，有特殊困難的市民，會按實際情況酌情處理。

▼7月14日 百人到消費券秘書處查詢喪失資格▼



延長開放的8間臨時服務中心包括︰



．上環德輔道中322號西區電訊大廈20樓（上環站A1出口）

．北角英皇道255號國都廣場12樓1202室（炮台山站B出口）

．長沙灣永康街9號6樓601-602室（荔枝角站C出口）

．旺角彌敦道750號始創中心18樓1834-1838室（太子站B2出口）

．觀塘觀塘道410號觀點中心10樓1004室（觀塘站A2出口）

．沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室（石門站C出口）

．荃灣沙咀道6號嘉達環球中心33樓3301-3303室（鄰近港鐵荃灣西站）

．屯門新墟井財街27號井財街社區會堂（輕鐵新墟站側）

