消費券｜轉會／新登記周六截止　即睇加碼優惠　萬寧買$288減$100

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go】最新一輪消費券將於8月7日派發，各營辦商均推出最新優惠吸引市民轉會，周六（23日）為轉會及新登記開放的最後一日，市民可把握最後機會，到政府消費券計劃網站，或8個臨時服務中心辦理手續。



下文將介紹網上轉會詳情及附上所有中心的地址，以及多個轉會優惠。例如PayMe的消費券用戶，只須在HKTVmall APP買滿300元，便獲100元折扣券；WeChat Pay HK用戶亦可加碼獲得7-Eleven便利店及惠康超級市場的獲家優惠。



▼第二期$5000消費券Q&A▼



+ 2

查詢及登記轉會，可前往政府消費券計劃網站︰按此

新登記／登記轉會教學影片︰按此

網上完成轉會 手機將收到政府短訊

整個更改登記流程，共分7個步驟，為免填寫資料的過程出現障礙，事前需準備3項資料，包括身份證號碼及其簽發日期、支付工具帳戶號碼。系統的登記時間為45分鐘，於頁面的右下角倒計時。完成轉會登記後，上述所登記的手機，將收到政府的訊息，稱已收到更改申請，並列出登記參考編號。訊息由+852 6059 1120發送。

▼轉會步驟一覽▼



+ 4

+ 1

政府提供8個臨時服務中心

中心開放時間為6月23日至7月23日，逢周一至周六上午9時至下午6時服務，公眾假期除外。市民為免輪候，可致電（18 5000）以提早預約時段。

．上環德輔道中322號西區電訊大廈20樓（上環站A1出口）

．北角英皇道255號國都廣場12樓1202室（炮台山站B出口）

．長沙灣永康街9號6樓601-602室（荔枝角站C出口）

．旺角彌敦道750號始創中心18樓1834-1838室（太子站B2出口）

．觀塘觀塘道410號觀點中心10樓1004室（觀塘站A2出口）

．沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室（石門站C出口）

．荃灣沙咀道6號嘉達環球中心33樓3301-3303室（鄰近港鐵荃灣西站）

．屯門新墟井財街27號井財街社區會堂（輕鐵新墟站側）



PayMe登記領消費券可抽Tesla Model 3

為吸引更多市民轉會，近日有營辦商再推出加碼優惠，例如滙豐PayMe便於本周一（18日）宣布，若用戶利用PayMe領取第二期消費券，除了原有優惠，及可參加原有的幸運大抽獎，獎品包括Tesla Model 3電動車等，另外可再獲多項優惠。

餐飲方面，在麥當勞購買滿35元或以上，可獲5元折扣優惠券；星巴克買滿80元或以上減15元；Paper Stone Bakery購物滿35元或以上減10元。

▼「轉會」滙豐PayMe領取消費券可享「食、買、玩」優惠▼



HKTVmall APP買滿300元送100元折扣券

至於日用品方面，使用PayMe領消費券的用戶，在HKTVmall APP買滿300元或以上，可獲100元折扣優惠券；萬寧購物滿288元或以上，最高減100元，萬寧網店購物滿688元或以上可減100元；新地商場旗下商場消費滿400元或以上，即可於The Point App獲贈25元電子優惠券，送完即止。

消閒娛樂方面，Klook用戶惠顧滿500元或以上，透過PayMe用消費券付款減50元；在Trip.com預約酒店時惠顧滿250元減25元、滿1,500元減120元、滿3,000元減200元。

▼7月14日 百人到消費券秘書處查詢喪失資格▼



WeChat Pay HK推7-Eleven及惠康加碼優惠

WeChat Pay HK亦於7月11日公布，除了早前一系列獎賞外，亦與7-Eleven便利店及惠康超級市場，加碼推出多項獨家優惠。

7-Eleven便利店優惠︰



1. 用戶即日至8月2日，掃瞄推廣QR Code， 即獲5元電子現金劵1張，買滿10元可使用；

2. 用戶在 「每月狂賞印」頁面，憑3個狂賞印印花，可兌換5元電子現金券1張，推廣期內最多換兩張，買滿10元可使用；

3. 全新用戶在優惠專區輸入「7ELEVEN50」，即獲10元電子現金劵5張，買滿20元可使用；

4. 「搶券有So」內提供多款7-Eleven產品優惠，先到先得，換完即止。



+ 2

惠康超級市場優惠（包括Market Place、Market Place by Jasons、3hreesixty、Oliver’s The Delicatessen及Jasons ichiba實體分店）︰



1. 用戶在 「每月狂賞印」頁面，憑3個狂賞印印花，可兌換5元電子現金券1張，7月內最多換1張，買滿10元可使用；

2. 全新用戶在優惠專區輸入「WEL50」，即獲25元電子現金劵2張，買滿50元可使用；

3. 「搶券有So」於7月內提供多款惠康產品優惠，先到先得，換完即止。



▼2022.03.27 長者排隊更改八達通登記▼

