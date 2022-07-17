消費券｜24萬人曾聲明離港提取MPF被DQ　陳茂波：暫接獲3萬宗上訴

消費券第二期即將派發，財政司司長陳茂波今日（17日）發表網誌，指有24萬人曾作出永久離港聲明，以提早提取強積金供款的，相關已離港或意圖離港人士將不符領取資格。陳茂波指，考慮到可能有部份回流人士，因此會以「寬鬆態度及盡量方便市民」的方式，容許在限期前「上訴」，截至昨日（16日）傍晚，政府接獲約3萬宗覆檢申請。



▼市民到消費券臨時服務中心申請覆檢▼



陳茂波在網誌表示，根據消費券計劃秘書處與積金局資料，作出永久離開香港法定聲明以提早提取強積金供款有24萬人，如果相關人士獲發消費券，涉及公帑將數以億元計，考慮到可能有部份回流市民，秘書處已向他們發出手機短訊，如有異議可在收到短訊的14天內以書面提交覆檢申述，截至昨日傍晚，秘書處收到約3萬個覆檢申請。

未能提供生活證明可獲酌情處理

陳茂波指出，會以寬鬆態度及盡量方便市民的方式處理覆檢申請，只要提供銀行月結單、稅單、糧單、租單、電話費單、水電煤收費單、就診紀錄或醫院覆診紙等，都可以作證明，市民若因特殊原因未能提供資料，可在覆檢表格中註明理由，秘書處亦會按登記人的實際情況酌情處理。

陳茂波。（梁鵬威攝）

陳茂波：消費券有利延長提振經濟效應

外界有意見認為，政府應先查核提早提取強積金供款的市民，是否真的不再在香港生活，陳茂波表示，現行法例有不少保障各類個人資料的規定和限制，以致政府不能隨意查核，例如，《稅務條例》嚴格限制資料作稅務以外的用途。

陳茂波提到，外圍通脹高企及加息壓力上升正困擾環球經濟，增加了本港經濟下行壓力，他強調，在經濟前景比較不明朗的時候，分期發放第二階段消費券有利延長提振經濟的效應。

▼6月23日起市民可申請第二階段消費券轉會或新登記▼

