消費券｜PayMe吸客轉會　HKTVmall購物滿300元享100元折扣

消費券第二期將在8月派發，市民可在本月23日前「轉會」，更改儲值支付工具。滙豐PayMe今日（18日）公布，加推「食、買、玩」優惠吸引「轉會」，包括在麥當勞購買滿35元或以上，可獲5元折扣優惠券；於HKTVmall app購物滿300元或以上，可獲100元折扣優惠券；萬寧購物滿288元或以上，最高減100元；於Klook或Trip.com預訂Staycation滿指定金額，亦可享減價優惠。



▼「轉會」滙豐PayMe領取消費券可享「食、買、玩」優惠▼



滙豐PayMe用戶領取第二期消費券，將可獲多項優惠，在餐飲方面，於麥當勞購買滿35元或以上，可獲5元折扣優惠券；星巴克購買滿80元或以上減15元；Paper Stone Bakery購物滿35元或以上減10元。

萬寧買滿288元減100元

日用品方面，在HKTVmall app惠顧滿300元或以上，可獲100元折扣優惠券；萬寧購物滿288元或以上，最高減100元，萬寧網店購物滿688元或以上可減100元；新地商場旗下商場消費滿400元或以上，即可於The Point App獲贈25元電子優惠券，送完即止。

消閒娛樂方面，Klook用戶惠顧滿500元或以上，減50元；在Trip.com預約酒店時惠顧滿250元減25元、滿1,500元減120元、滿3,000元減200元。

▼7月14日 百人到消費券秘書處查詢喪失資格▼



參與抽獎有機會贏取Tesla Model 3

另外，市民以PayMe 領取消費券可獲25元折扣券一張，適用於全部 PayMe for Business 商戶，亦有機會參加幸運大抽獎贏取Tesla Model 3一部。

而PayMe用戶到社區指定小店消費，可獲25元折扣優惠券，下次消費滿50元即自動扣除，每名用戶最多可獲三張優惠券。

▼6月23日起市民可申請第二階段消費券轉會或新登記▼

