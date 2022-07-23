李家超母校九龍華仁書院現個案　一班別3學生中招　27人停課一周

香港疫情持續，今日（23日）新增4,265宗確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布再多3間學校有班別超過兩名學生染疫，涉及班別須停課一周，當中包括特首李家超母校九龍華仁書院，其餘兩校分別為沙田東華三院馮黃鳳亭中學及秀茂坪中華傳道會基石幼稚園。



馮黃鳳亭中學、中華傳道會基石幼稚園各有一班停課一周

張竹君公布，雖然周末學校放假，但衞生防護中心昨日及今日亦建議3間學校的個別班級，停課一周，包括：

1. 位於油麻地的九龍華仁書院。過去兩日累計3宗確診，班上有27名學生，由昨午起停課一周；

2. 位於沙田的東華三院馮黃鳳亭中學。4D班過去一周陸續有3宗確診，班上有26名學生，須停課一周；

3. 位於觀塘的中華傳道會基石幼稚園。K2低班累計兩宗個案，18名學生須停課一周。



變種病毒比例升 BA.4/5佔總體個案1.4%

至於變種病毒株方面，張表示正監察情況，發現有些少上升趨勢，包括BA.2.12.1佔約2.5%；BA.4或BA.5佔1.4%。她亦指，暫時看不到變種病毒株的嚴重性，僅傳染性較高，因此隔離措施與其他確診者同樣，不過會安排分流分層。