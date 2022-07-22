增442師生染疫　名校銅鑼灣軒尼詩道官立小學等8校有班別須停課

本港連續第二日確診數字破4,000宗，衞生署衞生護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（22日）接獲多442宗學校呈報個案，涉及340間學校，包括365名學生及77名教職員確診。

另有8間學校有班別因出現爆發須停課一星期，包括九龍塘雅息士道St. Catherine's幼稚園、「名校」銅鑼灣軒尼詩道官立小學及聖保祿幼兒園。



St. Catherine's幼稚園一班Nursery班須停課

張竹君表示，今日呈報學校包括76間幼稚園或幼兒中心、145間小學、107間中學及12間特殊學校，共有194間學校在過去7天有2宗或以上個案。她表示，因應8間學校個別班級疑出現群組爆發，故建議有關班級停課一星期，當中包括九龍城雅息士道St. Catherine's幼稚園，該校Nursery Lily下午班13名學生，其中1名學生及1名教染疫，須停課。

另有名校亦因多人染疫，個別班級要停課，包括銅鑼灣軒尼詩道官立小學，該校2R班24名學生當中有3名學生染疫；聖保祿幼兒園N3A班，34名學生中有2名學生及1名老師染疫。啟思小學1A 2班，26名學生3人染疫。

張竹君又指，保良局羅氏信託學校由於是特殊學校，學生難戴口罩，一班亦只有5個人，當中有1人染疫，故其他學生須停課。其餘停課學校包括香港浸信會聯會香港西北扶輪社幼稚園K3高愛班有17人，2人染疫；佛教慈敬學校5C班，同班24人中3人染疫；聖公會青衣主恩小學6A班，一班33人中有4人確診。

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