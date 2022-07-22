上水中午氣溫高達38度　女學生怕校服太透　高溫下仍穿風褸、冷衫

本港持續高溫，天文台預料今日（22日）起連續四日市區氣溫將高達攝氏35度，今午約3時上水更錄得38.1度，打鼓嶺一帶則有37.9度。

記者中午時份到上水一帶視察，以溫度計量度路邊欄杆及路面，溫度均超過攝氏50度，不少正放學的學生均表示天氣炎熱，返學十分辛苦，有中學女生更表示因校服的質料比較透明，所在38度的氣溫下，仍會堅持穿上風褸或冷衫外套；有同學則表示每日返學放學需步行約十多分鐘，回家後要立即沖涼，並開冷氣消暑。



+ 1

根據天文台表示，上水一帶中午氣溫高達35至最高38.1度，正直放學及午飯時間，不少學生均大喊「好熱，好辛苦」，有學生利用電風扇消暑降溫，而售賣台式飲品的店舖亦很受學生歡迎，吸引不少學生購買一杯冰凍飲品降溫。

周同學與黃同學表示雖然感到很熱及辛苦，但因校服「比較透」，所以即使感到熱仍要穿上外套。（馬煒傑攝）

炎熱的天氣下，有學生依然身穿風褸或冷衫，周同學與黃同學便是其中兩位，她們表示雖然感到很熱及辛苦，但因校服「比較透」，所以即使感到熱仍要穿上外套。她們又提到依然要上體育堂，不過校方有安排到有冷氣的地方上堂，所以未算太辛苦。兩位同學又認為今年特別熱及特別曬，加上長期戴口罩很焗，熱得很想除下口罩，間中放學都會購買雪糕或奶茶消暑，「點樣都係留喺屋企嘆冷氣最正」。

劉同學亦有在高溫下穿冷衫，她表示不感到太熱，因為學校有冷氣，即使出到街亦不覺特別熱；林同學則表示，穿冷衫是因為有鼻敏感，剛才學校及經過的地方都有冷氣，所以都要著冷衫，雖然有鼻敏感，但天氣太熱，「忍唔住要開冷氣」，又提到上高中後已習慣了七月及八月要補課，所以未有不慣。降溫貼士則是用水機將水樽裝滿，再貼在面上降溫。

▼7月22日 天晴酷熱上水下午3時創38.1度高溫▼



+ 1

在上水返學的鄧同學亦認為最近上學「好熱」及「好辛苦」，今年因疫情關係，暑假提早了放，令他七月都要上學，「煩咗啲囉，日日返學都好熱呀」，他表示每日上學及放學都要行十多分鐘，「行到身水身汗」，回家後要立即沖涼換衫，並開大冷氣，有時更會買雪糕食消暑。