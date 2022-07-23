18個月大染疫女嬰發燒入院　心跳過快需聞氧氣　病況一度嚴重

疫情反彈，本港今日（23日）再增加4,265宗確診，是連續三日突破4,000宗，危殆和嚴重個案亦有所上升。醫管局表示，一名一歲半大染疫女嬰周三（20日）因發燒、心跳過快，要留醫伊利沙伯醫院，病況一度嚴重。醫管局指，該女嬰一度需聞氧氣，經治療後，現時情況已穩定。



伊利沙伯醫院。（資料圖片／羅國輝攝）

醫院管理局總行政經理李立業表示，染疫的18個月大女嬰周三經伊利沙伯醫院急症室入院後，翌日病情轉差，心跳持續較正常快，情況嚴重，一度需要聞氧氣，現時情況則已回復穩定。

他又指，現時兒科隔離病房使用率為48%，而整體深切治療部的使用率同為約50%。

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新確診患者10人危殆7人嚴重 張竹君憂醫管局負荷增

本港今日再新增10名病人情況危殆、7人情況嚴重，有關數字亦較早前上升。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時個案持續緩慢地向上升，雖然速度不如二三月第五波疫情剛爆發時快，但相隔約兩周確診數字亦會翻倍，擔心醫管局的負荷會增加，難以應付病人需求。

她再次提醒市民遵守防疫措施，又呼籲仍未接種疫苗的市民，盡快打針，而未打齊三針的人亦要按時間盡快打齊三針，減少患重症或死亡的風險。

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