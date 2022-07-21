消費券｜想轉會收取工具？　政府提醒本周六為截止登記日

第二階段合共5,000元的電子消費券，最快在下月7日向合資格市民派發，大家是否已就屆時收到消費券後，消費的對象有眉目？由於政府在第二階段消費券，增加了2個新的支付工具讓市民選擇，並容許市民更改用以接收的支付工具。若市民想轉會便要留意，截止登記日期為本周六（23日）。

政府提醒符合資格而又從未登記的市民，以及有意更改儲值支付工具帳戶以收取第二階段消費券的現有登記人，把握時間，透過計劃網站（www.consumptionvoucher.gov.hk）內的電子登記平台或前往任何一間臨時服務中心辦理手續。

政府又指出，無意更改儲值支付工具帳戶的現有登記人，政府會於稍後根據6月13 日公布的計劃資格準則為他們進行資格審核。所有登記人會收到其審核結果的短訊通知。短訊會以特定電話號碼（+852 6059 1120）發出。市民亦可透過熱線18 5000的語音系統查詢其審核結果。合資格登記人會在8月7日開始分期獲發放電子消費券。

發言人表示，獲通知不符合計劃資格準則的登記人，如對結果有異議而欲提出申述，可在計劃網站下載或透過計劃熱線18 5000索取「覆檢申請表格」，填妥後在收到短訊的14天內連同相關文件以下列方式遞交：

（1）郵寄到香港郵政總局郵政信箱185000號「消費券計劃秘書處」；

（2）傳真（號碼3106 0701）；

（3）電郵（enquiry@consumptionvoucher.gov.hk）；或

（4）交到位於港、九、新界的八間臨時服務中心或九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓「消費券計劃秘書處」。臨時服務中心會延長開放至八月十三日，辦公時間為星期一至星期六上午九時至下午六時（公眾假期除外）。

秘書處收到覆檢申請後會以短訊確認收到申請。一般情況下，秘書處會在六星期內以書面通知申請人其覆檢結果。