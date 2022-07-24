易通行｜運輸署年底前派不停車繳費車貼　年尾推小巴實時到站資訊

政府運輸署近期推展「智慧出行」計劃，讓「人、車、路」之間能夠互相溝通，分享實時交通資訊。其中新系統「不停車繳費服務」計劃推出「車輛貼」，遙距繳付隧道費，車輛可「直行直過」不需停車，而「香港出行易」手機應用程式亦將於今年底推出實時小巴到站時間，涵蓋全港小巴。



實時交通燈號調節系統展示，當有人走近馬路時，系統知道有人等待過馬路，「拍手制」便自動著燈，安排適當時間轉綠燈（鄭嘉惠攝）

每部已登記車輛首張「車輛貼」免費

不停車繳費服務是運輸署「智慧出行」重要一環。新推出車輛繳費貼只要貼於車輛上，駕駛人士便能地遙距繳付政府收費隧道和青沙管制區的隧道費，不需停車，不再需要排隊等候。

不停車繳費服務實施後將逐步拆走隧道收費亭

相關服務現名為「易通行」，每部已登記車輛的首張「車輛貼」為免費，亦無須月費，更有儲值功能，可以預先繳費，自動扣數。運輸署總運輪主任甘慧明指，計劃實施後將會逐步拆走收費亭，全面取代人手收費，系統亦會透過車牌號碼向未申請「車輛貼」的駕駛人士追收，只要在14日內補交費用便可。

登記車主向運輸署遞交與車輛相關的牌照申請時，可在申請表格上預先申請「車輛貼」或於「易通行」網頁及手機應用程式申請，而相關「車輛貼」年底前將陸續派發給車主。

香港出行易app增踩車資訊 實時到站時間涵蓋全港小巴

運輸署已將「香港乘車易」、「香港行車易」及「交通快訊」整合成一個名為「香港出行易」的一站式交通運輸流動手機應用程式。內容涵蓋行動輔動路線丶道路工程資料丶交通燈位置丶車位等，亦包括準確的轉乘優惠。運輸署高級工程師林宏基指，程式特別的地方是為踩單車人士新增單車徑搜尋，如附近港鐵站，廁所位置丶安全資訊如道路急彎等。今年內年尾將實行全新的全港小巴實時到站時間，希望做到個人化的出行安排資訊。

運輸署高級工程師林宏基指，程式特別的地方是為踩單車人士新增單車徑搜尋，如附近港鐵站，廁所位置丶安全資訊如道路急彎等。（鄭嘉惠攝）

多處停車場逐步採用自動泊車系統 車位多一倍

運輸署高級工程師楊樂祺指，運輸署規劃公衆停車場項目及合適的短期租約用地停車場時，研究採用自動泊車系統。首個設於政府短期租約停車場的自動泊車系統設於荃灣海盛路、海角街交界的停車場，租戶採用六組拼圖型自動泊車系統，提供78個自動泊車車位。位於將軍澳第67區政府聯用辦公大樓丶深水埗欽州街西休憩用地及公衆停車場等地區亦逐步採用圓筒型丶拼圖型等自動泊車系統，將提供200至300個車位。駕駛人士只要將車輛駛進指定位置，自動泊車系統便會自動將車輛移往空置泊車位，較傳統泊車方式提供多一倍車位，能更有效運用空間。

交通燈號調節系統 感應行人等過馬路即安排適時轉綠燈

另外，透過安裝在燈號控制路口的雷達感應器及熱能探測器探測實時車輛和行人流量，改善綠燈的分配時間，減少交通擠塞和不必要的延誤。運輸署高級工程師張競思表示，行人過馬路時不再需要觸碰電子行人過路器（即俗稱拍手制），當有人走近馬路時，系統知道有人等待過馬路，「拍手制」便自動著燈，安排適當時間轉綠燈，並根據路口人流去設定不同秒數。

如果無人等候，系統不會安排綠燈，將時間分配予車輛使用。而計劃亦新增「雷達探測器」收集實時交通流量數量，並根據實際的交通狀況靈活分配綠燈時間予不同行駛方向的車輛，將道路使用者的延誤減至最低。

系統已於不同地區試行約一年，成功改善車輛和行人使用道路空間的效率。運輸署將會在全港其他合適的交通燈控路口如東涌市中心安裝該系統，範圍覆蓋該區多個聯動式的燈號控制路口。

實時交通燈號調節系統展示，當有人走近馬路時，系統知道有人等待過馬路，「拍手制」便自動著燈，安排適當時間轉綠燈（鄭嘉惠攝）

即日至10底辦「智易出行」巡迴展 親身體驗最新交通系統

為慶祝香港回歸二十五周年，運輸署由7月23日至10月舉辦「智易出行」巡迴展覽，介紹署方推行的智慧出行措施。除展板介紹外，部分展覽地點會展出立體模型，例如高塔型自動泊車系統及實時交通燈號調節系統，亦設互動遊戲及照相區。