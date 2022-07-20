澳門疫情｜本周六至7.30零時有限度復市　賭場等恢復營運

澳門全面停工停市至7月22日為止，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，由本周六(23日)零時至7月30日零時有限度復市，包括賭場及從事工商業活動的公司或場所等，在遵守衛生當局的防疫指引要求的前提下可有限度運營，但托兒所、購物中心內的店鋪，以及樓宇的室內裝修工程仍須暫停營運。澳門昨日新增18宗陽性個案，第12輪全民核酸檢測亦於今早8時開始。



另外，由星期日起所有重點人群及上班人士必需進行核酸檢測，而7月30日及31日則需進行全民核酸檢測，所有僱主必需保證上班人員已完成核酸檢測方可上班。



▼澳門7月20日至7月21日第12輪全民檢測安排▼



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澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，根據之前頒布的行政長官批示，由7月11日至22日暫停所有非維生必需的工商業活動，有關的防疫措施對控制新冠肺炎疫情的蔓延發揮了作用，病毒在社區傳播的風險有所降低。今日《澳門特別行政區公報》頒佈第123/2022號行政長官批示，規定自2022年7月23日零時至7月30日零時，下列公司、實體及場所可正常營運，包括：

1. 提供水、電、天然氣、燃料、電信、公共交通、垃圾收集等基本公共服務，以及酒店住宿、清潔衛生、物業管理、批發及運輸生活物資等維持社會必要運作所需的服務的公司或實體；

2. 街市、超級市場、餐廳、飲料場所、飲食場所、藥房、衛生護理場所等維持居民生活所需的場所；

3. 經主管部門例外批准的公司、實體或場所。

根據新頒佈的行政長官批示，除了上述維生必需的公司或場所繼續正常運營之外，賭場、其他從事工商業活動的公司或場所，在遵守衛生當局的防疫指引要求的前提下可有限度運營，但托兒所、購物中心內不具有直接通往公共道路的出入口的店鋪，以及樓宇的室內裝修工程仍須暫停營運。

▼7月16日 澳門停市第6日市況▼



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因維持社會必要運作及居民生活所需而正常運營，以及符合衛生當局的防疫要求而有限度運營的公司、實體及場所在提供服務時，須限制接待的人數，保持人員之間的距離，要求人員掃描場所碼。

行政長官批示還要求所有人員繼續留在住所，但因工作、購物，又或其他緊急或必要的原因需外出者除外；人員外出時不能聚集且須佩戴口罩，成年人須佩戴KN95或以上標準的口罩，未成年人不具備條件可佩戴其他標準口罩。

第12輪全民核酸檢測於今日早上8時開始，截至下午3時，已採樣192,903人次，其中43,538人次已有檢測結果，全部呈陰性。

此外，機構負責人需要查核工作人員的核酸採樣或檢測結果，就此，澳門健康碼的頁面也將於明日零時更新，會同時顯示三種信息：

1. 通關用的核酸檢測結果

2. 所有的核酸檢測，只顯示最近採樣日期時間，以及最近一次核酸報告日期時間和檢測結果

3. 抗原自我檢測申報的日期、時間和檢測結果